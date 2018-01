Sony heeft twee aanvullingen op zijn groeiende assortiment full-frame lenzen voor het E-mount camerasysteem aangekondigd.

De nieuwkomers zijn de FE 16–35 mm constante F2.8GM groothoekzoomlens (model SEL1635GM) en de FE 12–24 mm constante F4 G ultragroothoeklens (model SEL1224G). De SEL1635GM combineert de ongelofelijke hoge resolutie en prachtige bokeh van de G Master-serie met een brandpuntsafstandbereik van 16–35 mm, en is bijzonder geschikt voor landschappen, stadsgezichten, portretten en meer. De SEL1224G heeft de breedste beeldhoek onder Sony’s FE lenzen en biedt een dynamisch nieuw perspectief.

FE 16–35 mm F2.8 GM groothoekzoomlens

De nieuwe groothoekzoomlens met constante F 2.8 sluit perfect aan bij de gerenommeerde FE 24–70 mm F2.8 GM en FE 70–200 mm F2.8 GM OSS, en maakt het aanbod F2.8-zoomlenzen met groot diafragma van Sony compleet. De FE 16–35 mm F2.8 GM is het eerste G Master-model met groothoekzoom, en dus ideaal voor veel verschillende opnamesituaties — landschappen, architectuur, close-ups, sport, actie en veel meer. Dankzij het lichte en compacte ontwerp is hij bovendien zeer draagbaar en eenvoudig in gebruik.

Voor deze nieuwkomer zijn de meest geavanceerde lenstechnologieën van Sony gebruikt. en de nieuwe lens biedt uitzonderlijke scherpte van hoek tot hoek. Het optische design bevat vijf asferische elementen, waarvan er twee originele XA-elementen (extreem asferisch) zijn die aberratie verminderen en de optimale resolutie creëren over het hele zoom- en brandpuntsafstandbereik.

Het voorste XA-element in de SEL1635GM is het grootste XA-element ooit gemaakt, en garandeert de beste kwaliteit. Er zijn ook twee ED-glaselementen (Extra low-Dispersion) gebruikt, die de chromatische aberratie beperken en de resolutie optimaliseren. De originele Nano AR-coating van Sony onderdrukt interne reflecties om een uitstekend beeldcontrast en prachtige helderheid te garanderen.

Dankzij de 11 diafragmabladen is het diafragma bijna perfect rond. Dit in combinatie met het eerder genoemde XA-element zorgen er voor dat onderwerpen scherp in focus zijn terwijl de achtergrond vervaagd is met bokeh effect. Daarnaast heeft de lens twee DDSSM’s (Direct Drive Super Sonic wave Motor) die een zwevend scherpstelsysteem vormen en de AF snel, stil en nauwkeurig maken — de ideale keuze dus voor het maken van zowel foto’s als films.

De SEL1635GM is bovendien stof- en vochtbestendig[i] en heeft een fluorcoating op de voorlens, waardoor stof of vet minder snel hechten en gemakkelijker kan worden verwijderd. De lens is ook voorzien van een scherpstelmodusschakelaar, scherpstelvergrendeling en kapontgrendeling.

FE 12–24 mm F4 G ultragroothoekzoomlens

De nieuwe compacte FE 12–24 mm F4 G ultragroothoekzoomlens produceert beelden met een uitzonderlijke kwaliteit en weegt slechts 566 g. Deze full-frame lensvoor het E-mount camerasysteem heeft de breedste beeldhoek van Sony tot nu toe. Hij biedt een dynamisch perspectief voor landschap-, architectuur- en interieurfotografie en is geschikt voor zowel foto’s als films.

Het innovatieve en optische design omvat vier asferische elementen die van hoek tot hoek zorgen voor goede scherpte en een hoge resolutie. Daarnaast zijn er drie ED-glaselementen en een Super ED-glaselement in het design verwerkt en wordt er gebruik gemaakt van Nano AR-coating. Al deze factoren zorgen ervoor dat de chromatische abbortatie maximaal wordt beperkt in het gehele beeld.

De nieuwe SEL1224G bevat een DDSSM (Direct Drive Super Sonic wave Motor) voor snelle, stille en nauwkeurige AF. Daarnaast zorgt de DDSSM voor een instelbare scherpstelvergrendeling en scherpstelmodusschakelaar. Net zoals de SEL1635GM is deze lens ook stof- en vochtbestendig.

Prijzen en beschikbaarheid

De SEL1635GM zal in Europa verkrijgbaar zijn vanaf augustus 2017 en zal circa €2700 kosten. De SEL1224G zal in Europa verkrijgbaar zijn vanaf juli 2017 en zal circa €2000 kosten.