Sony World Photography Awards 2018 nu open voor deelname

WPO kondigt nieuwe categorieën aan en een speciale beurs voor winnende fotografen

●Nieuwe categorieën ‘Creative’ en ‘Discovery’

●Winnende fotografen maken kans op een beurs

●Beelden beschikbaar op press.worldphoto.org

1 juni 2017 Badhoevedorp – De 2018 Sony World Photography Awards zijn nu open voor deelname. Deelname is gratis en gebeurt via www.worldphoto.org

De 11de editie van de Awards heeft twee nieuwe categorieën in het segment Professional, namelijk ‘Creative’ en ‘Discovery’. Bovendien is er een belangrijke nieuwe opportuniteit voor prijswinnaars: ze maken kans op een beurs voor een nieuw fotografieproject.

De Sony World Photography Awards zijn opgezet door de World Photography Organisation. De Awards zijn toonaangevend binnen de sector en vormen ’s werelds grootste fotografiewedstrijd. De beste hedendaagse fotografie van het voorbije jaar wordt in de schijnwerpers gezet. De organisatie biedt fotografen van over de hele wereld elk jaar opnieuw volop publiciteit, zichtbaarheid en opportuniteiten.

De winnaar van de Sony World Photography Awards van 2017, Frederik Buyckx, vertelt over de impact van de Awards: “Mijn onderscheiding als Photographer of the Year heeft me meer publiciteit gegeven dan ik ooit had kunnen denken. Het heeft heel wat nieuwe deuren geopend en ik voelde me erdoor aangemoedigd om aan mijn persoonlijke projecten te blijven werken.”

Nieuwe categorieën binnen Professional

Fotografie is een veranderend medium en daarom zijn voor 2018 twee nieuwe categorieën toegevoegd aan het segment Professional.

De nieuwe categorieën ‘Creative’ en ‘Discovery’ zijn voor fotografen bedoeld die grensverleggend bezig zijn. De jury zal bij deze categorieën extra letten op originaliteit, experimenteerlust en verbeeldingskracht. De belangrijkste beoordelingsfactoren binnen de nieuwe categorieën zijn artistieke interpretatie, integriteit en technische vaardigheid.

De Sony World Photography Awards omvatten vier segmenten:

Professional – 10 categorieën, beoordeeld op een corpus aan werken (5-10 beelden)

Open – de beste foto uit alle 10 categorieën samen

Youth – voor fotografen van 12-19 jaar, beoordeeld op basis van een enkele foto en een vast criterium

Student Focus – voor fotografiestudenten

Ga voor een volledige lijst met wedstrijdcategorieën en beschrijvingen naar www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards

Nieuwe Sony beurs voor fotografieprojecten

De Awards zijn bedoeld om opportuniteiten te scheppen voor fotografen. Dit jaar wordt dan ook een nieuwe beurs geïntroduceerd voor deelnemers in de segmenten Professional en Student Focus.

Een selectie winnaars in de categorieën Professional krijgt in 2018 van Sony elk een beurs van 7.000 Dollar voor een fotografieproject naar eigen keuze. Daarnaast krijgen alle genomineerde fotografen 3.500 Dollar om samen aan een nieuwe fotografieopdracht te werken die wordt gepresenteerd namens door Sony en de World Photography Organisation.

Het Sony Grant Programme voor de 2018 Awards vindt dit jaar na de succesvolle proefprojecten weer plaats. De winnaars van 2016 Amélie Labourdette, Maroesjka Lavigne en Nikola Linares hebben door middel van de Sony beurs hun projecten kunnen financieren, waaronder een fotoreportage van jonge stierenvechters in Spanje (Linares), landschappen in IJsland en Namibië (Lavigne) en de impact van de mens op de woestijn in Tunesië (Labourdette).

Prijzen: Wereldwijde publiciteit, tentoonstellingen en digitale fotoapparatuur

Alle categoriewinnaars in de segmenten Professional, Open, Youth en Student Focus ontvangen digitale fotoapparatuur van Sony. Daarnaast worden geldprijzen verstrekt, namelijk 25.000 Dollar voor de Photographer of the Year en 5.000 Dollar voor de winnaar in het segment Open.

Het werk van alle categoriewinnaars plus veel van de genomineerde werken worden tentoongsteld tijdens de jaarlijkse Sony World Photography Awards Exhibition in Londen. De beelden worden ook gepubliceerd in het jaarlijkse Awards-boek en krijgen wereldwijde publiciteit via speciaal opgezette marketing- en perscampagnes.

Belangrijke data voor 2018

4 december 2017 – afsluiting deelname Student Focus

4 januari 2018 – afsluiting deelname Open en Youth

1 januari 2018 – afsluiting deelname Professional

27 februari 2018 – bekendmaking genomineerde inzendingen

27 maart 2017 – aankondiging winnaars Open en National Award

19 april 2018 – aankondiging Photographer of the Year en winnaar Professional

Gelieve voor persvragen contact op te nemen met de persafdeling van de World Photography Organisation + 44 (0) 20 7886 3043 / press@worldphoto.org