De World Photography Organization heeft de algemene winnaars van de prestigieuze Sony World Photography Awards 2018 tijdens een ceremonie in Londen bekend gemaakt. De felbegeerde titel Fotograaf van het Jaar werd aan de Britse kunstenaar Alys Tomlinson gepresenteerd voor haar serie Ex-Voto, waarmee de fotograaf $ 25.000 (USD) won. Het werk werd door de jury geprezen om zijn prachtige productie, technische uitmuntendheid en gevoelige illustratie van de bedevaart als een reis van ontdekking en opoffering naar een grotere macht.

Tomlinson werd gekozen uit de 10 categorie-winnaars van de professionele competitie die vandaag werden aangekondigd naast die van de tweede en derde plaats in elke professionele categorie. De algemene winnaars van de prijzen Open (best single image), Youth and Student Focus-wedstrijden werden ook onthuld. Alle winnaars zijn naar de uitreikingsceremonie van Londen gevlogen en hebben digitale beeldbewerkingsapparatuur van Sony ontvangen, worden gepubliceerd in het boek van de winnaars en hun werk zal worden getoond als onderdeel van de 2018 Sony World Photography Awards-tentoonstelling in Somerset House, Londen.

Geproduceerd door de World Photography Organisation, is de Sony World Photography Awards ’s werelds meest diverse fotowedstrijd. De 11e editie zag een record van 320.000 inzendingen van fotografen uit meer dan 200 landen en gebieden, die enkele van ’s werelds beste hedendaagse fotografie van het afgelopen jaar hebben vastgelegd.

voor meer informatie zie https://www.worldphoto.org