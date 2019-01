De Arnhemse fotografe Alice de Kruijs combineert documentaire fotografie met autonome fotografie en richt zich op de diversiteit en identiteit van culturen. Op conceptuele wijze brengt ze het verhaal en de schoonheid van andere culturen in beeld. Dat is terug te zien in de fotoserie Spiritual Dancers of Burkina Faso, waarin De Kruijshetcontrast laat zien tussen de traditionele cultuur uit Afrika en de moderne westerse samenleving. Oude maskers uit Burkina Faso zijn hier gecombineerd met kledij uit de westerse samenleving. Hiermee laat ze de schoonheid van de Afrikaanse cultuur zien, maar ook het contrast tussen een cultuur die met natuur bezig is en de moderne westerse maatschappij die zich steeds meer van de natuur afsplitst.

Alice de Kruijs’ voorliefde voor de traditionele Afrikaanse cultuur is als een rode draad terug te vinden in de fotoseries Europe, Planet of the Afar enSpiritual Dancers of Burkina Faso. De Kruijs heeft lange tijd in Afrika verbleven. “Ik heb ruim tien jaar geleden in Ghana gewoond en ben later vaak teruggekeerd naar Afrika, onder andere ook naar Ethiopië. Ik zou er zo weer kunnen wonen. Mens, dier en natuur staan in Afrika veel dichter bij elkaar dan in Nederland. Soms vind ik het jammer dat wij die band met de natuur steeds meer verliezen. Wat ik erg beaam en wat ik wil meegeven met mijn fotoserie is tegelijkertijd ook mijn persoonlijke perceptie dat ik van Afrika heb. Het was voor mij als thuiskomentoen ik voor de eerste keer door Ghana reisde. Ik vond het heerlijk die kleuren, geuren, het eten, de gezelligheid en de warme cultuur.In mijn werk vind ik het belangrijk om verschillende culturen mooi in beeld te brengen en daar de kracht van te laten zien. Veel beelden uit de jaren ‘80 van Afrika laten een negatief beeld zien van armoede en hongersnood. Deels kloppen deze oude beelden niet, want als je daar komt zie je hun eigen cultuur waar alles prima geregeld is. Het is anders dan hier in Nederland, maar ik wil juist die onafhankelijkheid en de kracht van het continent laten zien. Ik vind het bijzonder dat ze door al die eeuwen heen hun cultuur hebben weten vast te houden. ”

Spirituele dansers

In de periode dat ze in Ghana woondemaakte ze een trip naar Burkina Faso, waar ze verbijsterd raakte van een spirituele danser die uit het niets op straat verscheen. “Vanuit Ghana reisde ik met een stel mensen naar Burkina Faso. In Burkina Faso rende er vanuit het niets een woeste man in een verengewaad en met masker met draden op over straat. Ik was verbijsterd en begreep niet wat het was, maar het was ongevaarlijk en had tegelijkertijd iets komisch. Het was een spirituele danser, zoals ze die in Burkina Faso noemen.Ik was spontaan verzeild geraakt op een ceremonie van een stamhoofd die was overleden. Met het dansen in grote monstrueuze pakkeneren ze de doden en wensen ze de overledene een goede heenvaart. Het bleef allemaal noglang inmijn gedachten hangen. Ik ging mij verdiepen in de spirituele dansers en kwam erachter dat het gebruikelijke rituelen van Burkina Faso zijn. Vandaar de titel van mijn fotoserie, Spiritual Dancers of Burkina Faso.”

www.alicedekruijs.com