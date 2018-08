next

World Press Photo tentoonstelling 2018 van 31 augustus tot 24 september2018

Academiehuis Grote Kerk Zwolle Grote Markt 18 Zwolle

Andere activiteiten:

Vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september 2018 van 10.00 – 14.00

STENTORARRANGEMENT DE STAD VERTELT

Bezoek tentoonstellingen, rondleiding, wandeling, boottocht door de grachten en eenvou- digelunch:www.destentor.nl/club(ditaanbodvaltnietonderhetPassPartoutFotoenFilmFestival).Kosten€24,95p.p.Deelnemerskunnenfoto’smakenvanZwollevanafdebooten een fotoinzenden naar: destadvertelt@academiehuis.nl. De vakjury maakt de winnende fotobekendop23september2018.Info:www.worldpressphotozwolle.nlen World PressPhotoZwolle

Vrijdag 31 augustus 2018:van 20.00 – 22.30

PRESENTATIE DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE

20.00 – 21.00 Chris Keulen, winnaar Zilveren Camera Canon, met zijn serie Kwetsbare Liefde.

21.15 – 22.30 Foto en Film Café met fotografen, docenten en beeldmakers o.a.: Chris Keulen, Bert Janssen, Gertjan Aalders, Hans Keuzekamp iGlow Media Leerwerkbedrijf. Toegangsprijs: € 12,50 (incl. ten- toonstelling). Deelnemers kunnen eigen beeldmateriaal meenemen.

Zaterdag 1 september 2018 van 16.00 – 22.30

EXPERTMEETING EN FILMVOORSTELLING DE WILDE STAD

16.00 – 17.30 Interview en signeren van fotoboek met Ignas van Schaick, producent, en Maartje Roos, fotograaf

18.00 – 19.30 Een buffet met hapje en 1 drankje gratis en muziek: € 12,50 p.p.

19.30 – 21.30 Filmvoorstelling De Wilde Stad

21.30 – 22.30 Netwerken onder genot van drankje op eigen kosten en muziek Toegangsprijs: € 12,50 p.p. (excl. buffet en drankjes)

Zondag 2 september 2018 van 12.00 – 18.00

SPEEDDATING MET FOTOGRAFEN EN FILMERS

13.00 – 14.00 Sheng-Wen Lo, winnaar World Press Photo 2018 (The March of the White Bear: middenschip)

14.15 – 15.15 Gijs Dragt, fotograaf (Hoe maak je een fotoboek en Back Stage Hedon/Spiegel: middenschip)

14.15 – 15.30 Willem Alkema, documentairemaker (Dance to the Music: consistorie)

15.45 – 16.45 Lex Olthof, filmer (More than a pipeline: consistorie)

14.15 – 15.15 Margreet Vloon, fotograaf

(Het vrouwelijk zelfportret: herenkamer)

15.45 – 16.45 Corine Aalvanger, fotograaf

(Storytelling in fotografie en beeld: herenkamer) Sheng-Wen Lo

14.15 – 15.30 Joop van Putten, fotograaf (Straatfotografie, eigen camera meenemen wij gaan op pad)

Toegangsprijs: € 12,50 p.p (incl. tentoonstelling) en muziek