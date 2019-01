Vandaag staken meer dan 460 fotojournalisten in het hele land voor hogere tarieven in kranten en tijdschriften.

De landelijke staking is georganiseerd door de NVJ. Ruim 400 fotografen leggen vandaag het werk neer voor toekomstbestendige fototarieven. Mediabedrijven betalen zeer lage tarieven. En dat terwijl fotografie zo belangrijk is in een democratie. Beeld in welke vorm dan ook, mag nooit een sluitpost zijn. Daarom wordt er vandaag actie gevoerd in Den Haag. DuPho ondersteunt deze actie en is vandaag ook aanwezig in Den Haag.

#fotolozevrijdag #fotografieheefteenprijs

Op de website van de NVJ is te lezen:

“De Persgroep heeft in een gesprek met NVJ/NVF op woensdag 16 januari aangegeven de tarieven niet te willen indexeren of de algemene voorwaarden op cruciale punten te willen aanpassen. Wel heeft zij aangegeven ‘met begrip’ naar onze wensen te zullen kijken met betrekking tot de algemene voorwaarden.”

https://www.nvj.nl/nieuws/fotolozevrijdag-wij-voeren-vandaag-actie