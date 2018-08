Eduard Planting Gallery in Amsterdam presenteert van 12 juli tot en met 25 augustus 2018 een nieuwe expositie van de Britse celebrity fotograaf Terry O’Neill. Met ‘Stars Only’ toont de galerie een selectie van zijn meest iconische portretten van beroemdheden als Brigitte Bardot, Honor Blackman, Kate Moss, Raquel Welch en Roger Moore.

De expositie laat met name klassieke zwart-wit portretten zien waarvan de meeste co-signed editions in een gelimiteerde en genummerde oplage. Daarbij is de foto gesigneerd door Terry O’Neill en de geportretteerde celebrity; het resultaat van een unieke samenwerking. Ook is er het bekende portret van actrice Faye Dunaway, op de ochtend na ontvangst van haar Oscar.

Pionier

Terry O’Neill (Londen, 30 juli 1938) viert dit jaar zijn 80ste verjaardag en was een pionier op het gebied van celebrity fotografie. Hij startte in 1958 als fotograaf en bouwde met veel artiesten en filmsterren een persoonlijke band op. Hierdoor kon hij ongedwongen, intieme foto’s maken waar anderen nooit zouden worden toegelaten, zowel backstage als privé.

De legendarische fotograaf heeft in 60 jaar een ongekend aantal celebrities uit de film-, muziek- en modewereld voor zijn camera gehad. Het werk van Terry O’Neill is veelvuldig gepubliceerd in toonaangevende magazines en dagbladen. Ook is zijn omvangrijke oeuvre gebundeld in iconische boeken. Hij behoort internationaal tot de meest verzamelde fotografen.