Oypo lanceert whitepaper voor schoolfotografie

Fotografen die willen beginnen met schoolfotografie lopen vaak met veel vragen rond. Wat heb je allemaal nodig? Hoe zet ik een goede workflow op? Wat voor afspraken moet ik maken met de school? Hoe zorg ik voor zoveel mogelijk verkopen? Maar ook bestaande schoolfotografen vragen zich wel eens af of ze misschien sneller en efficiënter kunnen werken, of meer omzet kunnen halen uit hun schoolfoto’s. Oypo, het grootste fotoverkoop platform van Nederland, helpt de fotograaf op weg met de digitale whitepaper voor schoolfotografie.

Top op heden moesten fotografen die wilden starten met schoolfotografie zelf een beetje uitzoeken hoe ze hun workflow het best op konden bouwen. Een boek of naslagwerk voor Schoolfotografie was er eigenlijk niet. Daar brengt Oypo nu verandering in. In de whitepaper voor schoolfotografie legt Oypo van A tot Z uit wat er allemaal komt kijken bij schoolfotografie. Ze beginnen met een uitleg over de apparatuur die je nodig hebt. Daarna een stukje planning en afspraken. Bij schoolfotografie is het belangrijk om goede afspraken te maken met de school. Lever je bijvoorbeeld ook nog gratis foto’s voor school, en hoeveel hulp je je nodig op de dag van het fotograferen.

Bij schoolfotografie is de voorbereiding het halve werk. Het instellen van een goede workflow scheelt je achteraf veel werk. Zo kun je bijvoorbeeld van tevoren vast templates maken voor inlogkaartjes en verkoopprofielen inrichten.

Fotograferen met de app

Iets wat in de whitepaper ook aan bod komt is het fotograferen met de app. Door vooraf leerlingenlijsten in te voeren in het systeem van Oypo kun je middels de app de foto’s na het bewerken en uploaden met een klik op de knop bij het juiste kind in de map zetten. Voor ieder kind kan dan een persoonlijke code en wachtwoord aangemaakt worden en geprint op een inlogkaartje, zodat de privacy gewaarborgd is.

Het is ook goed om erover na te denken via welk kanaal je de schoolfoto’s aan wilt bieden. Oypo legt in de whitepaper uit hoe je op een makkelijke manier de foto’s via je eigen website aan kunt bieden, geheel in je eigen huisstijl.

Daarnaast staat Oypo ook duidelijk stil bij waar je op de dag zelf allemaal aan moet denken en wat er daarna nog allemaal bij komt kijken. Ook verkooptips ontbreken niet.

Al met al is het eigenlijk een startgids voor de beginnend schoolfotograaf, maar tegelijkertijd ook een mooi naslag werk voor de ervaren fotograaf om te kijken of er ergens nog winst te behalen valt, het zij in tijd of geld.

De gratis whitepaper is te bekijken via whitepaper.fujifilm-imaging.nl/schoolfotografie.