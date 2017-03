Succesvol worden als ondernemer. Dat lukt alleen wanneer je iets doet wat je leuk vindt, wat je goed kan en wanneer er een markt voor is. “Voor fotografen is een van de belangrijkste drijfveren trots. Trots zijn op je werk en dit met andere mensen kunnen delen. Met trots alleen kun je echter geen boterham verdienen. Daar heb je klanten voor nodig,” aldus Robert Govers, initiatiefnemer van Happix.

Elke ondernemer moet zich voor het starten met een bedrijf drie vragen stellen:

1. Vind ik het leuk?

2. Ben ik er goed in?

3. Voegt het waarde toe?

“De eerste vraag is al belangrijk. Stel je voor: elke werkdag moet je, van de acht uur, een uur iets doen wat je absoluut niet leuk vindt. Dat houd je best een tijd vol, maar op een gegeven moment gaat dat je toch opbreken. Ook van dat ene uur per dag kun je opbranden.”

Eerlijkheid

“Het tweede punt vraagt eerlijkheid van jezelf. Je zult moeten spiegelen. Ben je zo goed dat je er je werk van kunt maken of kun je het beter aanhouden als hobby? Weet je het niet zeker, ga dan in gesprek met anderen. Sta open voor hun feedback. Wees reëel naar jezelf. Vind je dingen lastig? Vraag jezelf af of je wil investeren in oplossingen. Door te kiezen voor bijscholing, advies in te winnen of door het inhuren van experts.”

Bestaansrecht

“De laatste vraag zegt iets over het bestaansrecht van je bedrijf. Je kunt als kunstenaar een heel atelier vol kunst hebben, maar als niemand je werk ziet zitten, dan heb je er niets aan. Wanneer je vraag 1 en 2 eerlijk heb weten te beantwoorden, dan ben je meestal ook zover om je open te stellen voor je klanten. Wat willen ze? Als je dat weet kun je nagaan of jij dat kunt en wilt leveren.”

Blijven leren

“Pas als je alle vragen met ja kunt beantwoorden, zou je van start moeten gaan met een eigen bedrijf. Het betekent echter niet dat je alles al weet. Je moet blijven leren en groeien. Ook ik heb dat traject moeten doorlopen. Toen ik net begon dacht ik dat ik alles wel wist. En dat terwijl ik heel slecht was in de verkoop. Dat had te maken met mijn gedrag. Me aanpassen aan de klant, daar deed ik niet aan. Dat was niet nodig, dacht ik. En dat terwijl het wel belangrijk is. Net zo als echt luisteren naar de klant. Daar kwam ik later achter. Hoe je de klant ontvangt kan al veel uitmaken. Geef je iemand alleen een kopje koffie of ben je geïnteresseerd in je klant en ga je het gesprek aan?”

Open vizier

“Je kwaliteiten en zwaktes kennen is belangrijk. Net als je grenzen kennen en de wil om daar overheen te stappen. Zo heb ik me dit jaar moeten verdiepen in webmarketing. Daar wist ik niets van af, maar ik werd wel eindverantwoordelijke. Daar heb ik best even van wakker gelegen. De fijne techniek hebben we uitbesteed, maar ik moet wel een overview hebben en de strategie bepalen. De eerste stap is toegeven dat je kennis ontbeert. De tweede stap is de durf om het avontuur aan te gaan. Ik heb me aangemeld voor een congres, ben er met open vizier naar toe gegaan en inmiddels weet ik er genoeg van af om mijn werk te kunnen doen. Als ondernemer en mens moet je blijven leren.” Meer informatie: www.happix.nl.