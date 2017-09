De Panasonic Lumix GH5 heeft de TIPA Award gekregen in de categorie Best Professional Photo/Video Camera. Fotograaf en filmer Steven Clarey werkt al jaren met het Panasonic systeem en vindt de camera een juweel.

De Panasonic GH5 is het vlaggenschip van Panasonics Micro Four Thirds camera’s. Als filmcamera is de GH5 een klasse apart. De camera kan filmen in 4K UHD in 10 bit 4:2:2 en beschikt over bijna alles wat een ervaren filmer zich maar kan wensen: log-profielen, zebra’s, focuspeaking en zelfs een waveform monitor. De Dual IS 2 beeldstabilisatie zorgt ervoor dat je uit de hand en zelfs lopend stabiele shots kan draaien zonder gimbal of steadycam. De grote, 3,6 megapixel OLED Live View Finder en het draai- en kantelbare aanraakgevoelige scherm maken het beoordelen van opnames eenvoudig. De dubbele kaartslots die voldoen aan de V60 standaard, zorgen voor extra zekerheid en flexibiliteit en met de grote batterij kun je lang door werken. Ook als fotocamera is de GH5 erg goed. De 20 megapixel sensor heeft geen antialias filter voor de hoogste scherpte. Bijzondere 6K Photo opties zorgen voor unieke mogelijkheden, zoals fotograferen met dertig beelden per seconde of het achteraf selecteren van de juiste positie van het scherptevlak door middel van de Post Focus functie.

Steven Clarey

De Britse fotograaf en filmer Steven Clarey werkt al jaren met de GH-serie. Zijn werkterrein is breed, van reclamefilms tot actiesporten als surfen, freestyle fietsen en motorsport. Hij is altijd op zoek naar het magische moment waarop alles samenvalt: een bijzondere truc, een natuurlijke houding van zijn model en een prachtige achtergrond. De GH5 is zijn favoriete camera omdat hij er alles mee kan, van fotograferen tot filmen in 4K met zestig beelden per seconde voor prachtige slowmotions. De DFD autofocus werkt zo goed dat hij daar op kan vertrouwen in lastige situaties zoals het fotografen van surfers vanuit het water. De vijfassige beeldstabilisatie zorgt ervoor dat hij veel meer uit de hand kan filmen en minder vaak gebruik hoeft te maken van rigs of steadycams. Ook de 6K Photo Modes gebruikt hij veel. Hij heeft er bijvoorbeeld hele surfseries in Mozambique mee gemaakt. In deze stand kan hij gedurende langere tijd schieten met dertig beelden per seconde, waardoor hij het ideale moment precies kan pakken. De 18 megapixel bestanden vindt hij goed genoeg voor enorme vergrotingen en de series laten zich zelfs makkelijk verwerken in zijn films. “The GH5, it’s a gem”, luidt het oordeel van Clarey.