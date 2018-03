Van 14 tot en met 17 maart is in het Centrum voor de Beeldende Kunst in Amsterdam de expositie STILLEVEN te zien. Met de expositie vraagt kunstenares Deva Oksana aandacht voor vrouwenbesnijdenis. “Deze gruwelijke vorm van kindermishandeling gebeurt ook in Nederland. Jaarlijks lopen veertig tot vijftig meisjes het risico om slachtoffer te worden. Het is niet alleen een Afrikaans probleem, maar een probleem van de hele wereld.”

Deva Oksana voert sinds enkele jaren op verschillende manieren actie tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV). Met woord en daad; dat laatste in de vorm van kunst. Het onderwerp heeft haar gegrepen en laat haar niet meer los. Niet omdat ze zelf, of iemand in haar nabije omgeving met het onderwerp te maken heeft gehad. Ze is van Russisch-Oekraïense afkomst. “Toch zie ik het als mijn taak om vrouwenbesnijdenis te bestrijden. Het is een onderschat probleem. Veel mensen weten niet eens dat het ook in Nederland gebeurt. Hier wonen in ieder geval 30 duizend besneden vrouwen. Jaarlijks lopen tientallen Nederlandse meisjes het risico om slachtoffer te worden.”

Marteling

“Bij besnijdenis wordt het geslachtsorgaan verminkt; de schaamlippen en clitoris worden weggesneden en meestal wordt vervolgens de vagina dichtgenaaid. Een gaatje ter grootte van een lucifer blijft over waardoor de urine moet. De marteling gebeurt over het algemeen zonder anesthesie,” aldus de kunstenares.

“Met deze expositie wil ik laten zien dat besnijdenis niet alleen in Afrika gebeurt. Het is een probleem voor de hele wereld. Alle kinderen zijn onze kinderen. Voor deze serie heb ik daarom meisjes met verschillende achtergronden gekozen. Het Nederlandse hoedje bij één van de modellen staat symbool voor heel Europa, waar een half miljoen meisjes en vrouwen zijn besneden. In Europa gaat het jaarlijks om 18 duizend kinderen die het risico lopen hetzelfde lot te moeten ondergaan.”

Nederland loopt achter

Ze vindt dat in Nederland meer moet worden gedaan om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. “In vergelijking met andere Europese landen vind ik dat Nederland achterloopt bij de aanpak van het probleem. Professionals (medewerkers van centra tegen seksueel geweld, seksuologen en verloskundigen) weten vaak niet waar ze met hun melding terecht kunnen en wat er vervolgens met die melding gebeurt.Ook is het melden in bijvoorbeeld Frankrijk veel makkelijker. In Frankrijk zijn al 29 rechtszaken gevoerd tegen VGV, in Nederland maar één.”

De kunstenares heeft de serie gemaakt met hulp van styliste en kunstenares Vera Victoria. “De sieraden van scheermesjes versterken het idee dat in de wereld een groot aantal vrouwen niet gelijk is aan de man.”

Expositie

De expositie is te zien van woensdag 14 tot en met vrijdag 17 maart. Vrijdag zijn alle kunstenaars aanwezig tussen 17 en 19.30 uur. Meer informatie: www.cbkamsterdam.nl. Haar werk is te vinden op Instagram: deva_oksana.