Flower Man is een serie portretten van bloemenverkopers op de Indiase Mallick Ghat Flower Market in Calcutta. Fotograaf Ken Hermann richt zich met deze serie niet op de armoede of problemen die spelen in India. Hij laat een ander beeld zien. Een beeld van stoere, een beetje smoezelige mannen die vol trots poseren met hun delicate handelswaar.

“Een aantal jaar geleden was ik voor een opdracht in India. Tijdens een vrije dag kwam ik op de Mallick Ghat Flower Market. Een bijzondere maar stressvolle plek: het is een van de grootste bloemenmarkten van Azië die druk wordt bezocht. Het is er lawaaierig, vies en het stinkt er – ondanks de bloemen. Tegelijkertijd is het een fascinerende en kleurrijke plek. Vooral de bloemenverkopers trokken mijn aandacht. Het is mooi om te zien hoe de verkopers hun handelswaar dragen. Het is soms net alsof ze een bloemenjurk aan hebben. Het lijkt een tegenstelling: sterke, masculiene mannen die heel voorzichtig omgaan met hun delicate bloemen.” Tijdens de trip heeft hij geen tijd voor het project, daarom besluit hij later terug te komen.

Geloof

“Bloemen zijn van grote waarde in India. Ze spelen een rol bij het geloof en bijgeloof. Sommige bloemen mocht ik niet fotograferen, omdat men bang was dat de bloemen hun ‘krachten’ zouden kwijtraken wanneer ze gefotografeerd zouden worden. De bloemen worden overal voor gebruikt: van bruiloften tot uitvaarten. Je ziet de oranje bloemenkransen vaak in tempels terug.”

Vrouwelijke verkopers

Hermann wil voor het project zowel vrouwelijke als mannelijke bloemenverkopers in beeld brengen. Dat lukt niet, de vrouwen willen niet meewerken. De mannelijke verkopers zien een portret wel zitten. “Al durfde een aantal immigranten uit Bangladesh het niet aan. Ze waren bang dat het project aandacht zou krijgen van de media.”

Simpele achtergrond

“De foto’s wilde ik niet op de markt zelf maken. Dat zou voor teveel afleiding in de achtergrond leiden. Ik zocht juist een simpele achtergrond, zodat de mannen echt naar voren zouden komen. De eerste dag heb ik naar geschikte locaties gezocht. De achtergrond moest bij alle mannen gelijk zijn. Het lichtgebruik voor de foto’s was vrij simpel: ik heb gekozen voor een combinatie tussen natuurlijk licht en een studiolamp. Ik wilde een fel, bijna overbelicht beeld. Daarom zijn de foto’s midden op de dag gemaakt, met de zon hoog aan de hemel.”

Warmte

“De grootste uitdaging vormde de warmte. Het was net voor het begin van de moesson en het was elke dag 45 graden. Na twee uurtjes fotograferen was je hele kleding doorweekt van het zweet.”

Armoede

Met het project geeft Hermann een andere kijk op India. “Ook al leven sommige bloemenverkopers in betrekkelijke armoede, toch zijn ze trots op wat ze doen. Ik hoop dat mensen dit oppikken uit de portretten. Veel mensen denken bij India alleen aan armoede en misère, maar dit beeld klopt niet, in ieder geval voor veel Indiërs niet. Het land is de afgelopen jaren erg veranderd.”

Boek

Van het project is inmiddels een boek verschenen: Flower Men (ISBN 978-3-86828-805-6, 96 pagina’s, 25 euro) met daarin 40 portretten. “Ik hoop in de toekomst nogmaals naar de markt te reizen om het boek uit te delen aan de mannen.”

Bijzondere betekenis

India heeft een bijzondere betekenis voor Hermann. Het is het land waarin hij besloot fotograaf te worden. De eerste reis naar India maakte hij vijftien jaar geleden. De laatste jaren heeft hij naam gemaakt met zijn onderzoek naar de relatie tussen Indiase mensen en hun omgeving en de verhouding tussen tradities en de moderne tijd. Meer informatie: www.kenhermann.com en www.instagram.com/kenhermann.