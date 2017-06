De hond. Vaak meer dan een huisdier, een volwaardig lid van de familie. Gedragstherapeut en fotograaf Anita Neve werkt met honden en hun baasjes en leert de laatste hun hond niet te veel te vermenselijken. “Ik leer de baasjes dat ze moeten uitgaan van het gedrag van de hond, en niet al te veel denken dat hij emoties vertoont die hetzelfde zijn als die van ons. Toch gebeurt het steeds meer dat een huishond wordt beschouwd en behandeld als een dier met dezelfde emoties als een mens. Maar hoe menselijk zijn honden dan?” aldus Anita. Haar serie ‘The Human Dog’ nodigt je uit hierover na te denken.

Neve werkt al zo’n twaalf jaar als gedragstherapeut. Sinds drie jaar is ze serieus bezig met de fotografie. Bij dit project komen beide disciplines samen. “ Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Het werken met honden trekt me. Voor beide geldt overigens dat het veelal een kwestie van kijken is. Zowel in de gedragstherapie als de fotografie observeer ik de honden, en in de therapie ook hun baasjes.”

Vermenselijken

Het vermenselijken van honden, daar maakt Neve zichzelf ook schuldig aan, bekent ze. “De idiote dingen die ik soms zeg over mijn eigen honden. Ik dicht aan hen ook menselijke eigenschappen en emoties toe, al heb ik geen idee of dat zo is. Al komt in de wetenschap steeds meer het besef dat dieren wel degelijk emoties voelen. Jaren geleden was deze visie ondenkbaar. Laatst was ik naar een lezing van Frans de Waal. Hij is bioloog en doet veel onderzoek naar het gedrag van en gevoelens van dieren. Volgens hem zijn er best overeenkomsten tussen emoties van mens en dier. Misschien zijn er bij dieren andere verschijningsvormen of zijn deze veel subtieler.”

Overeenkomsten

In The Human Dog nodigt Neve de kijker na te denken over de emoties van de hond en in hoeverre deze overeenkomen met die van henzelf. “Als ik naar honden kijk, zie ik veel. Bijvoorbeeld hoe leuk ze zijn en hoe ze op ons lijken. Bij sommige baasjes en hun hond zie ik dat overigens letterlijk terug. Bijvoorbeeld bij een Chow Chow die ik heb gefotografeerd. Niet een heel expressieve hond en ook niet het slimste hondenras, maar wel heel vriendelijk. Ik lijk ook best op mijn twee Duitse Pinschers. Ze zijn heel alert, zien alles. En zijn daarnaast lief. Ik snap wel waar de keuze voor dit ras vandaan komt.”

Snoepje

Neve fotografeert vaker honden, maar ook kinderen en volwassenen. “Het fotograferen van honden en kinderen lijkt op elkaar. Ze staan beide open voor de ander. Kinderen zijn wel makkelijker te sturen. Bij een hond lukt dat minder, al kom je met een snoepje of beloning een heel eind. Wanneer mensen een fotoshoot van hun hond willen, gebruik ik dat. Ze willen dan foto’s van een blije hond, een dier dat een trucje laat zien. In The Human Dog doe ik het anders. Ik ben op zoek naar een bepaalde blik, een interactie, die niet is af te dwingen met een snoepje.”

Geduld

Dat betekent geduld hebben, zowel voor hond als fotograaf. “Ik zet de honden neer en wacht dan op een bepaalde blik, waar voor mijn gevoel een emotie uitspreekt. Soms duurt dat even. De ene hond kan beter blijven zitten dan de ander. Bovendien heb je te maken met het baasje, dat zorgt voor een extra dimensie. Ik heb een heel aantal verschillende honden gefotografeerd en voor mijn uiteindelijke selectie zijn veel foto’s afgevallen. Wat rest zijn foto’s waarin je naar mijn gevoel emoties herkent.”

Concurrentie

Na haar afstuderen deze zomer, gaat Neve verder als fotograaf. “Ik ga hard aan de weg timmeren, overal mijn portfolio laten zien. Het zal niet makkelijk zijn, vanwege de forse concurrentie. Wat dat betreft heb ik het geluk dat ik via mijn man, hij is hoofdredacteur van een blad, verzekerd ben van opdrachten. Maar dat alleen is niet genoeg. Verder zit ik nog vol ideeën en wil graag de serie The Human Dog uitbreiden.”

Het werk van Anita en haar collega-afgestudeerden is tot 23 juni 2017 te bewonderen op de Fotovakschool aan de Nieuwe Spiegelstraat 10 in Amsterdam. Meer informatie: www.anitaneve.nl.