Gabriëlle de Kroon is begin dit jaar cum laude afgestudeerd aan de opleiding Fotografische Vormgeving van de Fotovakschool in Amsterdam met haar project ‘Father’. Dit is een doorlopend project. “Mijn project ‘Father’ gaat over het thema intergenerationaliteit ofwel de wisselwerking tussen elkaar opeenvolgende generaties. In mijn geval gaat het om hoe drie generaties met een oorlogsverleden omgaan. Mijn grootvader heeft in de Tweede Wereldoorlog gevangen gezeten in Nazi Duitsland. Dit heeft gevolgen gehad voor de opvoeding van mijn vader en daarmee ook voor mijn opvoeding. Met dit project heb ik middels beelden gezocht naar antwoorden die mijn grootvader mij niet meer kan geven.”



“Op een bepaald moment in mijn leven realiseerde ik dat mijn vader een tweede generatie oorlogsslachtoffer is. Mijn relatie met mijn vader is soms complex te noemen. Ik ben er van overtuigd dat de opvoeding van mijn vader een enorme invloed op hem heeft gehad. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op mijn eigen opvoeding en op wie ik nu ben. Mogelijk geef ik dit door aan mijn kinderen.”

“Het was best lastig om een project te starten dat zo dicht bij mezelf staat. Maar als student wilde ik er alles uit halen wat er in zat. Mijn docenten en begeleiders van de Fotovakschool hebben mij daarbij enorm geholpen. Ze hebben mijn geloof en vertrouwen in dit project vergroot.”

Kampen

“Samen met mijn vader ben ik op zoek gegaan naar het verleden van mijn grootvader. Zo zijn we terechtgekomen in de periode waarin hij in verschillende kampen in Nederland en Duitsland verbleef. Omdat mijn grootvader niets heeft verteld over deze periode ben ik samen met mijn vader kampen in Amersfoort en Buchenwald gaan bezoeken. Ook ben ik me gaan verdiepen in intergenerationaliteit, heb er artikelen en boeken over gelezen.”

“Bij de bezoeken die aan de diverse kampen en archieven in Duitsland heb ik Polaroids gemaakt. Eén van de kenmerken van een Polaroid is dat het een uniek object is. Het is niet reproduceerbaar, zoals de foto’s die ik normaal gesproken maak met mijn digitale camera. De Polaroids zijn daarmee nog meer een bewijs dat ik daar ben geweest. Daar waar mijn opa ook is geweest. Het is namelijk onmogelijk om deze foto’s te hebben zonder op die plekken geweest te zijn.”

Barteld de Kroon

“De digitale afbeeldingen van de laarzen, typemachine en knuppel zijn voorwerpen van kampleiders uit Kamp Amersfoort uit de tijd dat mijn grootvader Barteld de Kroon daar gevangen zat. Als ik naar deze objecten kijk dan roept het bij mij onmiddellijk bepaalde gevoelens op. Barteld z’n naam is getypt op deze typemachine, hij is mogelijk geschopt met deze laarzen, geslagen met de knuppel. De digitale beelden aan de wand gaan over wat er mogelijk gebeurd is met hem. Mijn project is dus erg gelaagd, er zijn beelden uit het verleden, beelden die mijn zoektocht laten zien en daarnaast is er mijn visualisatie van wat er mogelijk gebeurd is in dit verleden. Op www.gabrielledekroon.com zijn enkele foto’s te zien van mijn project.”

Gabrielle won op 8 november 2016 met haar projectvoorstel de Keep an Eye Fotovakschool Grant van € 7000.