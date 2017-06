Alles tot in de puntjes uitwerken, een ‘gelikt’ beeld afleveren en in één foto een heel verhaal vertellen. Dat is wat Jurian Kriebel aanspreekt aan de commerciële fotografie. Hij is een van de afgestudeerde studenten fotografie van het SintLucas (MBO) in Eindhoven. Zijn werk is, samen met dat van andere afgestudeerde fotografen, van 17 juni tot en met 8 juli te zien in Galerie Pennings.

Voor zijn meesterproef, zoals het afstudeerwerk op het SintLucas genoemd wordt, maakte hij een serie over kakkers en bouwvakkers. “Ik weet niet meer hoe dat idee zo ontstaan is. Het leek me interessant om deze twee groepen tegenover elkaar te zetten. Over beide groepen bestaan bepaalde stereotypen.”

Golfbaan

De bouwvakkers zijn niet moeilijk te vinden, daarvoor hoeft hij enkel langs de bouwplaats. Voor de kakkers moet hij iets meer moeite doen. Hij treft hen bijvoorbeeld op de golfbaan. Ter plekke maakt hij portretten waarbij hij zorgvuldig te werk gaat met licht en achtergrond. “De bouwvakkers reageerden heel positief op mijn project. Het waren sympathieke mensen. Ze wilden graag meedoen en onderling maakten ze er een lolletje van om mee te doen. Grappig om mee te maken.”

Classificatie

De kakkers vragen om een iets omzichtigere benadering. “Bouwvakker is een beroep, kakker is meer een sociale classificatie. Zo wilde ik mensen niet aanspreken. Ik moest dus iets omzichtiger te werk gaan, om mensen niet af te schrikken.”

Afwisseling

“Voor dit project heb ik veertig portretten gemaakt, precies verdeeld. Van deze portretten heb ik een boek gemaakt. Daar heb ik nog drie andere foto’s aan toegevoegd. Deze heb ik in scene gezet: je ziet bouwvakkers op een golfbaan, een bouwvakker met lunchbox in luxe restaurant en een kakker voor een muur met gereedschap. Deze drie foto’s brengen de stereotypen naar mijn gevoel beter in beeld dan de portretten. Ook zorgen de foto’s voor afwisseling. Omdat het een boek is met veertig portretten in dezelfde stijl, was ik bang dat mensen de aandacht zouden verliezen. Door steeds op een derde van het boek één van die foto’s te laten zien, kijk je even naar iets anders en blijft de aandacht beter hangen.”

Yerry Rellum

De beelden voor zijn meesterproef heeft hij niet gekozen voor de expositie. “Ik heb ervoor gekozen om mijn serie van zanger Yerry Rellum te laten zien (bekend van het programma The Voice, red.). Voor mijn gevoel past dit drieluik het beste bij de galerie. Bovendien vind ik de serie de beste portretten die ik tot nu toe gemaakt heb.”

Gelikt

Zijn docent Huig Bartels roemt Jurian om zijn technische begaafdheid. “Ik focus heel erg op techniek. Het is natuurlijk altijd goed om de techniek op orde te hebben, maar bij mij komt dit voornamelijk voort uit interesse. Het verklaart misschien ook mijn interesse in de commerciële fotografie. Ik hou ervan dingen tot in de puntjes uit te werken, op dat gebied ben ik heel perfectionist. De commerciële fotografie is vaak heel gelikt. Ook het storytelling gedeelte trekt mij aan. Een verhaal in één foto.”

Perfectionisme

“In deze vorm van fotografie is interesse in techniek en perfectionisme heel belangrijk. Veel fotograferen beschikken niet over het geduld om de hele dag bezig te zijn met het fotograferen van één product. Het moet je liggen, de hele dag pielen met licht om perfectie te bereiken. Dat betekent niet dat ik het idee heb dat ik dat hoge niveau al bereikt heb -ik moet nog veel leren- maar het is wel altijd mijn streven.”

Marketing

Na zijn studie is het nu de tijd om aan de weg te timmeren als fotograaf. “Tijdens de opleiding is niet veel tijd besteed aan marketing. Dat had voor mij wel meer gemogen. Ik begrijp wel dat het lastig is, omdat iedereen iets anders gaat doen. Sommigen gaan voor iemand werken en anderen gaan doorstuderen. Ik ga voor mezelf verder. Door vragen te stellen aan anderen die hetzelfde hebben gedaan, hoop ik meer kennis op te doen over bijvoorbeeld marketing. Daarnaast ben ik lid van een Facebookgroep voor jonge fotografen. Zij geven elkaar tips en er worden foto’s besproken.”

Groei

“De opleiding aan het SintLucas kan ik iedereen aanraden. Wel geldt dat als je echt verder wilt komen als fotograaf, je naast je studie tijd en moeite in de fotografie moet steken. De studenten die dat doen, laten de grootste groei zien.” Meer informatie: www.juriankriebel.com.