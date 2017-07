Ryan Oosterling is een van de winnaars van de Joke Veeze Award 2017, een prijs voor jonge modetalenten. Komend vanuit de sportfotografie, ziet Oosterling voor zichzelf in de toekomst vooral een carrière in de modefotografie. Hij is derdejaars student aan de Fotovakschool in Amsterdam.

De opdracht voor de deelnemers aan de Joke Veeze Award wedstrijd was: lever werk in rond het thema ‘Dare to be different’. “De serie die ik heb ingediend, komt voort uit een samenwerking met een designer Rachelle Vork. Ik wilde graag een editorial maken. Met behulp van de kleding een verhaal vertellen. Het gaat dus niet alleen om kleding, maar ook om de persoon die kleding draagt. Dat kan alleen wanneer het model zich voor me openstelt en zich, soms letterlijk, bloot geeft.”

Eigen ervaringen

In zijn werk komt niet alleen de emotie van het model tot uiting. Ook zijn eigen ervaringen stopt hij in zijn werk. “Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Noord. Ik kwam niets tekort, maar het is niet één van de rijkste buurten. In de beelden laat het model zien dat ze een zware tijd achter de rug heeft, maar er sterker uit is gekomen. In de serie is tevens bloot verwerkt. Voordat ik met de modefotografie aan de slag ging, heb ik vooral sportfotografie gemaakt. Bijvoorbeeld foto’s van bodybuilders. Ik heb een fascinatie voor het menselijk lichaam en beweging.” Die fascinatie heeft hij niet alleen voor het lichaam van anderen. Zelf traint hij fanatiek in de sportschool.

Dezelfde beelden

Oosterling heeft de overstap naar mode gemaakt vanuit het verlangen om meer zijn eigen verhaal kwijt te kunnen in de fotografie. “De sportfotografie vond ik op een gegeven moment een beetje saai worden. Bij het bodybuilden gaat het vaak over dezelfde beelden. Ik wijs geen opdrachten in de sportfotografie af, maar richt me nu vooral op de mode.”

Concurrentie

De modefotografie is geen makkelijke wereld. “Er zijn tig fotografen waar je mee moet concurreren. Om je te onderscheiden, kun je het beste je eigen verhaal vertellen. Als modefotograaf is het heel belangrijk iets anders te doen dan andere fotografen. Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. In mijn autonome series probeer ik hiermee aan de slag te gaan, telkens iets van mezelf te laten zien.”

Award

Het winnen van een award als de Joke Veeze Award helpt daarbij. Al zijn het vooral interviews en leuke berichtjes die deze prijs oplevert. “Ik krijg niet meteen meer opdrachten en word ook niet direct gevraagd om een editorial te fotograferen. Het vraagt iets meer van je, ik moet nog harder werken om er te komen. Zo hoop ik er langzaam in te rollen.”

Fotovakschool

Oosterling zit in het derde jaar van zijn opleiding aan de Fotovakschool in Amsterdam. Wat vindt hij van de opleiding? “De eerste anderhalf jaar waren qua techniek interessant, daar wist ik niet veel van. Ik vond het belangrijk om bepaalde technieken onder de knie te krijgen, zoals long exposure. Als ik terugkijk valt het toch een beetje tegen. Nu, pas aan het einde van het derde jaar, hebben we een vak waarbij ik echt veel leer als fotograaf. Hoe te werken vanuit een concept bijvoorbeeld, en welke richting ik op wil. Dat is vrij laat.”

Initiatief

“Van het begin af aan neem ik zelf het initiatief. Naast de opdrachten voor mijn studie, probeer ik ook dingen ernaast te doen. Zoals extra shoots regelen. Daar heb ik veel van geleerd. Het belangrijkste is dat je als fotograaf gemotiveerd bent, je van iemand feedback op je werk krijgt en daarvan kan leren. Daarvoor hoef je echter geen opleiding te volgen. Vele fotografen doen het ook zelf. Een voorbeeld is Rohn Meijer, modefotograaf. Hij zat in de jury voor de Joke Veeze Award. Ik heb hem geïnterviewd. Hij heeft het vak zichzelf aangeleerd.”

Kleine stapjes

De toekomst ziet Oosterling positief tegemoet. “Over vijf jaar werk ik waarschijnlijk voor een agency. Liever nog werk ik voor mezelf, dat zou betekenen dat ik voldoende opdrachten krijg. Het zal waarschijnlijk echter iets langzamer gaan, met wat kleinere stapjes. Mijn droom is voor verschillende merken te kunnen schieten, te reizen, fotograferen en exposeren.” Meer informatie: https://ryanoosterling.com/