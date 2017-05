‘ESSENTIE’ is de titel van de expositie van afstudeerwerk van vier studenten aan de Groningse Fotoacademie. Willem Vegter is een van de exposanten. Hij maakte een reis door de provincie Groningen, de plek waar hij geboren en getogen is, om mensen, landschappen en dingen vast te leggen zoals ze zijn. “Het kan allemaal best indrukwekkend zijn, maar het is nooit bedoeld om indrukwekkend te zijn. Groningers houden niet van opsmuk. Die vinden het woord authenticiteit ook dikdoenerij.”

“Groningen is de plek waar ik ben geboren, waar ik me thuis voel. Geen wonder dus dat ik veel van mijn foto’s hier maak. In mijn werk wil ik terug naar de kern, laten zien waar het om gaat. Mensen leven tegenwoordig heel gehaast, hebben nergens tijd voor. Ze worden geleefd. Ook ik heb daar mee te maken. Alles staat strak in de agenda. In deze serie wil ik mensen aansporen even stil te staan bij het beeld wat ze zien, stil te staan bij zichzelf. Het gaat over de schoonheid van gewone dingen. Dat is voor mij mooier dan de opgedirkte schoonheid die de maatschappij ons oplegt.”

“Voor mijn fotografie ga ik op pad, de provincie door, voornamelijk langs dorpjes en het platteland. Niet met een vooropgezet plan, in tegendeel, het overkomt me een beetje. Ik zie dingen om me heen en met een gezonde nieuwsgierigheid ga ik er op af. Wanneer je er voor open staat, zie je overal om je heen interessante elementen en verhalen. Dan gaat een wereld voor je open.”

Stugheid

“Met de mensen die ik tegenkom, ga ik het gesprek aan. Groningers staan bekend om hun stugheid, maar daar merk ik niets van. Ze zijn heel toegankelijk, ik kom overal binnen. Ook het fotograferen is geen probleem. Dat doe ik meestal tijdens het gesprek. In deze serie zet ik mensen niet neer, ensceneer niet. Het is wat je ziet.”

Waardevol

“Juist het contact met de mensen vind ik waardevol. Ik vind het leuk om de mensen te leren kennen. Ik heb tijdens dit project zoveel verhalen gehoord. Die verhalen probeer ik in het klein, via beeld weer te geven. Een mooi, intiem, klein en kneuterig beeld, daar streef ik naar. Dat gevoel hoop ik over te brengen op anderen. Zodat ze hun eigen verhaal bij de foto gaan verzinnen.”

De vier fotografen van ESSENTIE vormen de laatste groep die is afgestudeerd aan de Groninger vestiging van de Fotoacademie, het in Amsterdam gevestigde opleidingsinstituut voor talentvolle fotografen. De noordelijke vestiging in de stad Groningen sloot in 2014 formeel haar deuren. De hoofdvestiging in Amsterdam bood al ingeschreven fotografen de gelegenheid om hun opleiding op een tijdelijke locatie op de Biotoop in Haren te voltooien.

Stoppen

“We hadden net het eerste jaar erop zitten, toen het nieuws kwam dat de academie met de noordelijke vestiging wilde stoppen. Dat was voor ons studenten wel even schrikken. Ik heb een baan en een gezin en een opleiding aan de Fotoacademie doe je er niet zomaar naast. Twee uur rijden voor een mentorgesprek in Amsterdam, dat doe je niet even. De docenten hebben zich hard gemaakt bij het bestuur om ons de mogelijkheid te bieden de studie af te maken in Haren. Gelukkig mochten de eenmaal begonnen studenten door. De locatie in Haren was een heel anders dan die in Groningen. De faciliteiten waren beperkt. Wel was er meer tijd en gelegenheid om ons te begeleiden.”

Fotolocatie

“Wij zijn de laatste studenten, de academie gaat nu stoppen. Jammer voor de mensen in het noorden die een dergelijke studie overwegen. De dichtstbijzijnde opleiding is volgens mij in Arnhem. Al is een aantal oud-docenten iets nieuws gestart, de Fotolocatie.”

“Momenteel maak ik, ook vanwege de beperkt beschikbare tijd, vooral autonoom werk. In de toekomst wil ik ook graag meer in opdracht doen. Ik wil het werken in het onderwijs er voorlopig naast blijven doen. Ook dat heeft een menselijk aspect dat me erg aanspreekt. Hoe de verhouding gaat worden, weet ik nog niet. Ik laat het op me afkomen.”

ESSENTIE is te zien in Galleria Unexpected (Schuitendiep 47, Groningen), van 27 mei tot en met 11 juni. Meer informatie: www.vegterfotografie.nl