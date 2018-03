Marieke zal vertellen over haar werk en haar ervaringen als fotograaf voor, tijdens en na de Fotoacademie. De tweede spreker maken we in de komende weken bekend.Wij zijn erg blij dat Fotoacademie Amsterdam deze editie van Studio Generale in de exporuimte van 9After5 wil verzorgen.Luisteren naar Marieke en ondertussen genieten van de beelden van onze fotografen. Alumna Marieke van der Velden is in 2000 afgestudeerd aan de Fotoacademie. Inmiddels heeft zij vele prijzen op haar naam staan. Zo won zij in 2009 met haar portretten de Hollands Diep Portretprijs. Met de serie ‘Zwembaden’ won zij de 3de prijs bij de Zilveren Camera in 2011 en in 2012 de PANL-award met haar serie ‘Baghdad Today.Vanaf nu kun jij je aanmelden voor Studio Generale #5 via de onderstaande link. Tip! Doe dit spoedig aangezien we een beperkt aantal plekken beschikbaar hebben.