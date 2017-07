‘In and Out of Focus’ is de naam van de eerste solo-expositie van Bastiaan Woudt. Vanaf 8 juli is werk dat hij in de periode van 2015 tot 2017 maakte, te zien bij Kahmann Gallery. Woudt is nog niet zolang bezig als fotograaf, maar zijn carrière heeft in die korte tijd een hoge vlucht genomen. Naast een solo-expositie is zijn werk te zien op verschillende internationale fotobeurzen en festivals. “Begin dit jaar was ik echt overrompeld door de veelheid aan activiteiten die we dit jaar doen. Ik moet mezelf af en toe even knijpen: gebeurt dit echt?”

Woudt houdt zich nog niet zolang bezig met de fotografie. De geboorte van zijn zoon inspireerde hem om een goede camera te kopen. “Later zag ik dat mijn eerste werkstuk ging over de doka. De interesse voor fotografie had ik dus al op jonge leeftijd, ik heb er alleen jaren niets meegedaan. Tot 2009. Naast het fotograferen van mijn zoontje, ging ik al snel over op andere onderwerpen. Na het behalen van mijn diploma kon ik in mijn vakgebied geen geschikt werk vinden. Daarop besloot ik als een soort van sabbatical me te concentreren op de fotografie, om mijn werk naar een hoger niveau te brengen. Ik kwam in contact met Cees van Noort, van wie ik een studio kon huren. Na een half jaar heb ik zijn studio overgenomen.”

Commercieel

“In het begin maakte ik nog vrij veel commercieel werk. Bijvoorbeeld foto’s voor makelaars en bedrijven. Op een gegeven moment dacht ik: laat ik in plaats van wat anderen vragen, meer mijn eigen werk laten zien. Ik heb 30 shoots gedaan, in een zoektocht naar mijn stijl. Dat werd opgepikt door Roy Kahmann. Hij had interesse in mijn werk, vertelde dat ze veel in me zagen, maar dat ik er nog niet was. Hij wilde me hierbij begeleiden door samen naar mijn werk te kijken, en daarin een selectie te maken. Vanaf dat moment is het hard gegaan.”

Marokko

In 2015 werd Woudt uitgeroepen tot New Dutch Photography Talent en in 2016 bestempelde het British Journal of Photography hem als een van ‘the ones to watch’. Voor 2017 ontving hij de Van Vlissingen Art Foundation Grant. Dat gaf hem de mogelijkheid een inspiratiereis te maken. Woudt koos voor Marokko, met als doel om land en volk vast te leggen in een combinatie van portretten, landschappen en stillevens. Marrakesh vormde het begin- en eindpunt van een twee weken durende reis. In Marokko zelf was het lastig om portretten te maken. Om de serie te complementeren, heeft hij een aantal portretten in zijn eigen studio in Nederland gemaakt, geïnspireerd op zijn ervaringen tijdens zijn reis. Van de serie is een boek verschenen, Karawan. Tot 28 mei was een tentoonstelling te zien van deze serie. “Werken uit Karawan zijn ook te zien in mijn solo-expositie.”

Mentaliteit

Volgens Woudt is zijn succes deels te verklaren vanwege zijn ‘alles-of niets’ mentaliteit. “Als ik iets doe, ga ik er volledig voor. Binnen een half jaar had ik mijn eigen studio. Succesvol worden als fotograaf kost veel tijd en energie. Ik ben de hele dag bezig met fotografie. Het is een kwestie van experimenteren en veel lelijke dingen maken om te zien wat je wel mooi vindt. Kennelijk spreekt mijn stijl de kunstwereld aan. Via de galerie verkoop ik regelmatig werk. Dat stelt me in staat verder te gaan, me te verdiepen, meer te leren en te vernieuwen. Daarnaast doe ik veel aan promotie.”

Korrel

Over zijn stijl: “Ik maak een combinatie van landschappen, stillevens en portretten. Gevoel en dynamiek is heel belangrijk in mijn beelden. Ik gebruik vaak lange sluitertijden, daardoor zit er veel beweging in mijn foto’s. Ik houd niet van de “hele strakke, alles moet scherp” zijn fotografie. De korrel zorgt juist voor gevoel.”

Agency

Sinds een half jaar wordt zijn commerciële werk vertegenwoordigd door Visionary agency in Amsterdam. Dat heeft als groot voordeel dat merken en bedrijven naar hem toekomen om hem te vragen voor een opdracht in plaats van andersom. Is hij nu het succes zo snel komt, wel eens bang dat het maar zo weer over kan zijn? “Daar denk je wel eens aan. Toch ben ik er niet echt mee bezig. Ik leef nu. Bovendien blijf ik mezelf ontwikkelen. Ik kijk wel naar andere mogelijkheden, zoals bewegend beeld. Dat vind ik interessant. Door je ook op andere vlakken te bewijzen, spreid je het risico en ben je niet alleen van de fotografie afhankelijk.”

Ontwikkeling

In and Out of Focus toont werk uit de periode 2015-2017. “Dit is voor de eerste keer dat een overzicht te zien is van mijn werk. Het laat de ontwikkeling zien in mijn fotografie. De beelden die ik in 2015 heb gemaakt, zie ik echt als oud werk. De expositie geeft een goed beeld van mijn visie. Voor de bezoeker is het een inkijkje in mijn wereld.” Meer informatie: www.bastiaanwoudt.com.