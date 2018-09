tegenover de krachten van de natuur, de gewonnen en verloren gevechten — met anderen, maar vooral met zichzelf.

Levende legendes

Surf Tribe toont competitiesurfers, free surfers en surfhippies uit de hele wereld. Van jong surftalent tot surficonen en levende legendes als Bethany Hamilton die op dertienjarige leeftijd haar arm verloor door een haai. Ook Maori afstammeling Kehu Kehu Butler, die naast zijn traditionele moko tatoeage een ooglap draagt als gevolg van een klassiek surfongeval, is in de tentoonstelling te zien. En Peter Cole, zijn rechteroog is voor de helft weg en hij is over de tachtig, maar dat belet hem niet om nog te surfen. Zonder schroom staan zij allen voor de camera van Vanfleteren.

Stephan Vanfleteren

Stephan Vanfleteren studeerde fotografie in Sint-Lukas Brussel (1988-1992). Naast zijn eigen projecten werkt hij tot 2009 als freelance fotograaf voor de Belgische krant De Morgen en andere internationale media. Vanfleteren is gespecialiseerd in zwart-witportretten en langdurige reportages in binnen- en buitenland. In Vanfleterens autonome werk komt een kunstenaar naar voren die scherp observeert, luistert, mijmert en schrijft over de wereld om hem heen. Zijn werk is veelvuldig bekroond met onder andere de European Fuji Award, de Nationale Portretprijs in Nederland en de vijfjaarlijkse Cultuurprijs van de provincie West- Vlaanderen. In 2013 won Vanfleteren voor de zesde keer een World Press Photo Award voorzijn reeks ‘People of Mercy’ in de categorie ‘Staged Portraits’.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt de catalogus ‘Surf Tribe’ in het Nederlands en Engels, 400pagina’s, uitgeverij Hannibal, ISBN 978 94 9267 735 8. Te koop voor 59,- in de Kunsthalwinkel.

Save the Date

Special tour Surf Tribe, zondag 21 oktober 12.00 – 13.00 uur

Fotograaf Stephan Vanfleteren geeft op zondag 21 oktober een speciale rondleiding door zijn tentoonstelling. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.kunsthal.nl/events

Foto’s van links naar rechts: Kehu Kehu Butler, Mount Maunganui, New Zealand, free surfer © Stephan Vanfleteren.Tamaroaarii Kalama, Oahu, Hawaii, US, surf talent © Stephan Vanfleteren. Bethany Hamilton, Kauai, Hawaii, US, surf icon © Stephan Vanfleteren.