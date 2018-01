Alles wat boven water kan, moet onder water ook kunnen, aldus de Belgische fotograaf Harry Fayt. Elk idee brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Als een soort MacGuyver moet hij telkens op zoek naar oplossingen. Sinds 2011 richt hij zich volledig op de onderwaterfotografie. Van 10 februari tot en met 9 maart is zijn werk te zien in VondelCS. Het gaat om beelden uit drie series: Modern Icons, Heart Made In Belgium en ReBirth.

Harry Fayt gaat fotografie studeren met het idee modefotograaf te worden. Na het afstuderen vindt hij zichzelf nog wat te groen. “Ik was verlegen, moest nog groeien als fotograaf. Daarom heb ik de eerste vijf jaar vooral als muziekfotograaf gewerkt. Ik volgde met name bands uit de Metal Scene door Europa.”

Nirvana

Na vijf jaar besluit hij een eigen portretstudio te openen. Daar maakt hij onder meer portretten van zwangere vrouwen en baby’s. Vanwege zijn liefde voor water komt hij op het idee om baby’s onder water te fotograferen. Naar voorbeeld van de bekende albumcover van Nirvana’s Nevermind. “Die eerste babyfoto’s onder water waren technisch gezien niet goed. Dat werd na een aantal keer oefenen snel beter, maar baby’s laten zich moeilijk sturen. Je laat zo’n kindje in het water, maakt een aantal foto’s en klaar. Ik was daar al vrij snel op uitgekeken.”

Van een bevriend stel mag hij voor de foto’s gebruik maken van hun privézwembad. “Zij stelden voor om foto’s te maken van hun drie tienerdochters. Dat was veel leuker, ik kon hen wel aanwijzingen geven.” Na deze geslaagde sessie blijft hij experimenteren met onderwaterfotografie. Hij oefent met verschillende modellen. In 2011 neemt zijn carrière een vlucht wanneer hij wordt ingeschakeld door een modellenbureau uit de Oekraïne. Hij krijgt de opdracht onder water naaktfoto’s te maken. Het leidt tot de eerste serie Nudes.

The Flood

Fayt maakt regelmatig werk in opdracht. Al is dat lastig: wanneer bladen eenmaal een campagne hebben gedaan met onderwaterfotografie zijn ze snel uitgekeken op de techniek, al maakt hij er een compleet ander beeld van. Daarom richt Fayt zich vooral op vrij werk. Onder water creëert hij surrealistische werelden, zoals in de serie The Flood. De Belgische zangeres Typhene Barrow speelt hierin de hoofdrol. “De foto met de piano zat al langer in mijn hoofd. Ik was alleen nog op zoek naar een pianiste met wie ik de foto kon maken.” Te zien is een drijvende piano, waar Typhene, als het ware zwevend, nog een toets van aanslaat. Met de zangeres maakt hij meer foto’s, soms in complete verzonken huiskamers.

De shoots vragen nogal wat voorbereiding: objecten moeten blijven drijven of juist naar de bodem zinken. “In het geval van de piano hebben we deze eerst zoveel mogelijk leeggehaald. Omdat hout blijft drijven, hebben we er vervolgens gewichten in gedaan.” Soms moet het model zelfs worden gefixeerd, zoals in een foto waar Typhene op de bank zit. “Alles wat je ziet op de foto is echt. Ik haal achteraf alleen dingen weg, zoals het touw waarmee het model vastzat, ik voeg nooit iets toe.”

Openbaar zwembad

Dat vraagt om een fotolocatie waar hij de tijd heeft om te experimenteren. “De meeste foto’s maak ik in een openbaar zwembad hier in de buurt. Dat gaat om 17 uur dicht. Ik mag het ’s avonds gebruiken voor een shoot. Soms zijn we tot de volgende ochtend bezig. Het voordeel van dit zwembad is dat het diep genoeg is. De foto’s maak ik bij voorkeur binnen, zodat ik zelf controle heb over het licht. Toen ik me meer in de onderwaterfotografie ging verdiepen, zag ik veel dezelfde foto’s. Ik wil telkens nieuwe dingen maken, speel met licht, achtergronden en elementen.”

Een van zijn vindingen is een communicatiesysteem, dat het mogelijk maakt om zijn modellen ook onder water aanwijzingen te geven. “Dat maakt het werken veel makkelijker. Ik kan nu tussendoor aanwijzingen geven, zonder daarvoor eerst boven te hoeven komen.”

Duiker

Veiligheid staat tijdens de shoots voorop. “Voorafgaand vertel ik een model altijd wat ik van plan ben. Daarnaast krijgt ze een korte training. Bij elke fotoshoot is een duiker aanwezig. Hij bevindt zich op zo’n twee meter afstand, net buiten beeld, maar klaar om in te grijpen als het fout gaat. Maar tot dusver is dat nog nooit gebeurd.” Het type shoot bepaalt of hij met een fles zuurstof naar beneden gaat of niet.

Fayt kan inmiddels van zijn onderwaterfotografie leven. “Ik kan me helemaal vinden in de uitspraak: wanneer je van je passie je werk maakt, hoef je nooit meer te werken. Ik vind het heerlijk onder water en werk met vrienden. Ik heb het geluk dat vrienden me met mijn vrije werk willen helpen. Naast hulp bij de shoots, helpt het ook om met hen over ideeën te praten. Meestal vraag ik hen om raad en geef ik vervolgens zelf antwoord. Ik kan volop spelen onder water.”

VondelCS

In VondelCS is werk te zien uit drie verschillende series. Modern Icons, waarin onder meer elementen uit beroemde schilderijen terugkomen. “Hierin zie je mijn interpretatie van beroemde kunstwerken en de kunstwereld an sich. Het is een doorlopende serie.” Hetzelfde geldt voor Heart Made In Belgium, waarin Belgische artiesten de hoofdrol spelen, zoals Typhene Barrow. Tot slot worden foto’s getoond uit zijn serie ReBirth. Meer informatie: www.harryfayt.com.