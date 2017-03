Russian Fairy Tales toont sprookjesachtige, surrealistische taferelen. Bij sommige foto’s vraag je je af hoe de fotograaf te werk is gegaan. Want wat is die gigantische bal in het bos? En een olifant die in een soort wachtruimte lijkt te staan, kan dat echt? De beelden van de Duitse fotograaf Frank Herfort lijken gemonteerd of op z’n minst in scene gezet. Maar niets is minder waar. De surrealistische taferelen trof hij in Rusland en de voormalige Sovjet-Unie.

Rusland en de voormalige Sovjet-landen trekken de fotograaf aan. “Mijn eerste bezoek aan Rusland was in 2001. Een vriend had me uitgenodigd om een aantal weken bij hem te logeren. Hij deed vrijwilligerswerk in een ziekenhuis in Moskou. Hij vertelde me vreemde verhalen over lijken die in de kelder van het gebouw lagen. Er bestonden allerlei geheimen in het ziekenhuis. Vanaf die tijd ben ik enorm geïnteresseerd in Rusland.”

Magisch

“Mijn volgende trip was jaren later, in 2005. Ik herinnerde mijn eerste reis en besloot mijn afstudeerwerk in Moskou te maken. Na twee maanden in Rusland ging ik terug naar Hamburg. Daar aangekomen besloot ik direct weer om te keren. Ik weet niet waarom, maar Rusland heeft iets magisch. Ondanks de nare dingen die er gebeuren. Van 2007 tot 2013 heb ik in Rusland gewoond als fotograaf.”

De beelden van Herfort lijken in scene gezet, maar zijn dat niet. “Dit soort foto’s maak ik niet in de typische reportagestijl, met een camera in de hand. Ik gebruik meestal een tripod met een groot formaat of middenformaat camera. Daarbij zoek ik naar een zo mooi mogelijke compositie. Hierdoor kan ik geen actiefoto’s maken. Soms vraag ik mensen om even stil te blijven staan of zitten, of gedrag te herhalen. Natuurlijk is het een mix tussen op het juiste moment op de juiste plaats zijn, maar ik ga ook regelmatig terug naar een bepaalde plek. Soms moet ik uren wachten voor het juiste beeld. Het zijn dus geen spontane snapshots.”

Zoologichesky Museum

De foto’s met de olifanten, hoe zijn die bijvoorbeeld tot stand gekomen? “De twee foto’s met de olifant heb ik gemaakt toen ik net begon met deze serie. Het gaat om een bijna 100 jaar oude, opgezette olifant. Deze staat al jaren op dezelfde plaats in het Zoologichesky Museum in Moskou. De dame op de houten bank is de museumdirectrice. Ik was haar net aan het uitleggen wat ik precies wilde fotograferen. Zij moest namelijk toestemming geven voor het fotograferen. Voor veel van dit soort foto’s, in publieke gebouwen, kost het verkrijgen van toestemming veel tijd.”

Zouden de beelden ook in zijn thuisland Duitsland gemaakt kunnen zijn? “Nee, dat zou niet kunnen. Daarvoor is West-Europa te veel geciviliseerd. Elke vierkante meter is georganiseerd. In het westen is geen plek voor dromen, bizarre situaties en rare verhalen.”

Werk in opdracht

Herfort maakt in opdracht foto’s van (luxe) interieurs van diverse gebouwen. Heeft hij zijn werkwijze vanuit de architectuurfotografie gekopieerd naar zijn persoonlijk werk? “Nee, dat ging eigenlijk andersom. Ik ben begonnen met persoonlijk werk. Een foto editor heeft me een keer gevraagd interieurfoto’s te maken voor een design magazine. Daar had ik tot dan toe nooit over nagedacht, maar ik blij dat ik zulk werk kan doen. Met deze opdrachten kan ik mijn vrij werk bekostigen. Daar heb ik iedere cent voor nodig. De editor zag mijn talent voor het fotografen van interieurs. Jammer genoeg zijn een maar een handje vol mensen die de visie, het talent en de meerwaarde van fotografen onderkennen.”

Een andere serie van Herfort is Imperial Pomp. “Deze serie geeft een meer hedendaagse blik op Rusland.” Te zien zijn hypermoderne gebouwen, die niet lijken te passen in de omgeving. Ook deze serie doet surrealistisch aan, door de zorgvuldig gekozen compositie, de lege pleinen en de opmerkelijke architectuur. Van Imperial Pomp is tevens een boek verschenen. “Het boek is inmiddels uitverkocht, al wordt het op Amazon nog wel eens aangeboden. Binnenkort verschijnt een nieuwe serie fine art postkaarten van Imperial Pomp, met nieuwe afbeeldingen die niet in het boek staan. Daarnaast werk ik aan een nieuw boek, over typische Sovjet ontwerpen. Ik hoop dit boek de komende jaren te publiceren.” Meer informatie: http://frankherfort.de.