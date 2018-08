Dit jaar vindt op 16 september alweer de vierde editie plaats van Talks About Photography (T.A.P.), in het Huis Utrecht in Utrecht. Een dag, met vijftien sprekers, waarin zakelijke inspiratie en kennis delen voor en door fotografen centraal staan.

Vijftien fotografen, en andere professionals uit de fotografiewereld, vertellen over bijzondere projecten, ervaringen met het uitgeven van boeken, nieuwe manieren van zaken doen, de ontwikkelingen op de markt, hoe je aan financiering komt, hoe je social media inzet etc. Geen ‘droge’ tutorials, maar verhalen uit het hart gebaseerd op eigen ervaringen. Verhalen die niet alleen inspiratie geven, maar ook tools om verder te komen met je bedrijf, project of idee.

De samenstelling van het programma komt voor rekening van Marca van den Broek. Fotograaf Richard Terborg is ook dit jaar gastcurator, hij heeft de samenstelling van één blok sprekers verzorgd. De dag wordt gepresenteerd door actrice Margien van Doesen.

De sprekers van #TAP2018 (in willekeurige volgorde)

Evelien Kunst: Werkte bij WordPress en bij fotoagentschap Noor. Nu is ze o.a. founding partner van Laikaproductions. Op #TAP2018 vertelt ze hoe je ervoor zorgt dat jouw fotografieproject succesvol wordt.

Satijn Panyigay: Is een jonge autonome fotografe. Zij komt praten over hoe je als kunstenaar marketing in kunt zetten om potentiële klanten te bereiken en te betrekken bij wat je doet.

Stef van Breugel: Directeur van Museum Hilversum. Hij komt op #TAP2018 met een persoonlijk statement over kunst en fotografie.

Annabel Oosteweghel: Werkt als fotograaf voor grote merken, maakt daarnaast altijd vrij werk en fotografeert veel voor het NRC. Zij praat op #TAP2018 over wat je nodig hebt als fotograaf om succesvol te zijn.

Stacii Samidin: Begon in zijn puberteit met het vastleggen van zijn eigen jeugd, wilde de ‘gang’ fotograaf van Nederland worden en onderzocht de ghetto’s in Parijs, Nairobi, Los Angeles, Suriname, Jakarta en Bali.

Paulien Kluver: Richt zich met haar fotografie op de zakelijke markt met persoonlijke, verhalende portretten en website fotografie. Op #TAP2018 praat ze over wat Instagram Stories haar zakelijk gezien brengt.

Edouard van Arem: Helpt klanten met hun communicatie in beeld. Bij Hollandse Hoogte is hij het aanspreekpunt voor alle zakelijke opdrachten. Op #TAP2018 praat hij over de opdrachtkant, waar let hij bijv. op bij het selecteren van een fotograaf voor een klus?

Marije Dijkema: Is fine art fantasy fotograaf, ze creëert met haar camera werelden die er niet zijn. Op #TAP2018 praat Marije over waarom het zo belangrijk is om kennis te delen. Waarom elkaar als concurrent zien als je zo veel met elkaar kunt delen?

Anna Theunissen: Anna is student aan de KABK in de Den Haag. Ze onderzocht in haar project ‘Model looking for photographer’ hoe sommige fotografen een model portretteren op een manier die wel heel ver van haar eigen visuele taal afstaat. Op #TAP2018 komt ze over dit onderzoek vertellen.

Vivian Kramer Freher: eigenaar van Sugarcoated, een bedrijf in Rotterdam dat draait om vintage pin-up fotoshoots. Vanuit haar achtergrond als styliste heeft Vivian een zeer succesvol bedrijf opgebouwd rondom de lifestyle uit de jaren ’40 en ’50. Op #TAP2018 praat Vivian over hoe je een succesvol bedrijf op kunt bouwen vanuit een, op zich kleine, niche.

Annet de Graaf: Fotografeert uitsluitend met haar iPhone. Van (zakelijke) portretten tot straafotografie, van boeken (‘Morning Amsterdam’ en het binnenkort te verschijnen ‘GO d’Azur’) tot vrij werk, er komt geen andere camera aan te pas dan haar geliefde iPhone. Op #TAP2018 vertelt Annet hoe je een business met je smartphone op kunt bouwen.

Robert Theunissen: Hoofdredacteur van Shutr, een kwartaalblad dat zich richt op de ‘professionele amateur’ en de beeldliefhebber.

Stijn Doors: Onder de naam Reginar, is Stijn werkzaam als urban fotograaf. Hij laat zich graag op het moment zelf inspireren zodat er ruimte is voor creativiteit en het onverwachte. Door zijn ervaring in branding, visual design en zijn voormalig werk als DJ/producer weet hij verschillende aspecten te combineren tot een visueel aantrekkelijk verhaal.

Marvel Harris: Marvel is een jonge fotograaf uit Zutphen die met zijn camera zijn transitie op een indrukwekkende manier vastlegt. Op #TAP2018 vertelt Marvel over zijn project ‘Inner Journey’ en over wat dat voor hem en voor anderen betekent.

Hans Withoos: In de hoogtijdagen van de fotografie maakte hij veelal commercieel werk, maar al snel ging hij autonoom werk maken. Hans is een echte estheticus, die zichzelf eerder beeldmaker dan fotograaf noemt. Op #TAP2018 praat Hans over waarom het zo belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven als fotograaf.

Voor meer informatie kun je kijken op de site www.talksaboutphotography.nl of op de Facebook pagina https://www.facebook.com/talksaboutphotography?ref=hl

Praktische informatie:

T.A.P. vindt plaats in Het Huis Utrecht, Boorstraat 107 in Utrecht

De dag start om 10.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur) en eindigt rond 17.00 uur

De dag is opgebouwd uit 3 sessies: een ochtendsessie, daarna lunch, een middagsessie, daarna pauze en daarna nog een middagsessie. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Toegangskaarten kosten 75 euro (ex 6%btw), dat is inclusief een uitgebreide biologische vegetarische lunch en thee & koffie.

T.A.P. wordt georganiseerd door vrijwilligers en wordt geheel bekostigd vanuit de kaartverkoop.