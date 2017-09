Talks About Photography Dit jaar vindt op 3 september alweer de derde editie plaats van Talks About Photography (T.A.P.), in het Huis Utrecht in Utrecht. Een dag, met vijftien sprekers, waarin zakelijke inspiratie voor fotografen centraal staat.

Vijftien fotografen, en andere professionals uit de fotografiewereld, vertellen over bijzondere projecten, ervaringen met het uitgeven van boeken, nieuwe manieren van zaken doen, de ontwikkelingen op de markt, hoe je aan financiering komt, hoe je social media inzet etc. Geen ‘droge’ tutorials, maar verhalen uit het hart gestoeld op eigen ervaringen. Verhalen die niet alleen inspiratie bieden, maar ook tools om verder te komen met je bedrijf, project of idee.

De samenstelling van het programma komt voor rekening van Marca van den Broek. Richard Terborg is dit jaar gastcurator, hij heeft de samenstelling van één blok sprekers verzorgd. De dag wordt gepresenteerd door actrice Margien van Doesen.

De sprekers van #TAP2017 (in willekeurige volgorde)

Thijs Heslenfeld: gaf 6 boeken in eigen beheer uit waarvan hij 26.000 exemplaren verkocht. Op #TAP2017 komt hij vertellen hoe hij dat gedaan heeft.

Mirjam Appelhof: komt praten hoe je, voorbij kaders en regels, pas echt creatief kan zijn.

Jeroen Swolfs: fotografeerde in 7 jaar tijd 195 hoofdsteden. Hij komt praten over hoe je zo’n groot project van de grond krijgt.

Rik Blokland: Rik is art director en heeft aan het hoofd gestaan van grote bureaus. Hij vertelt op #TAP2017 hoe hij fotografen selecteert en hoe het proces werkt.

Marlike Marks: Marlike is een jonge, documentair fotograaf. Zij komt op #TAP2017 praten over wat bloggen, en jezelf laten zien, haar (ook in zakelijke zin) heeft gebracht.

Rein Kooyman: van ‘enfant terrible’ op de opleiding tot fotograaf die de hele wereld over reist voor z’n werk. Hij komt praten over hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen.

Roel Sandvoort: van CEO van Hollandse Hoogte tot eigenaar van een (pop up) galerie. Roel komt praten over hoe een goede samenwerking tussen een galerie en een kunstenaar eruit ziet.

Jeroen Toirkens: o.a. bekend van het succesvolle project Nomads, is nu bezig met een nieuw project, Borealis. Hij komt vertellen hoe je zo’n groot project succesvol van de grond krijgt.

Brett Florens: Brett Florens is als fotograaf op meerdere gebieden werkzaam, hij legt zich vooral toe op high end fotografie in mode, bruiloften en editorials. Op #TAP2017 vertelt hij hoe je te werk moet gaan als je als high end fotograaf wilt werken.

Alex Timmermans: auto-didact die met wet plate fotgrafie werkt en zich toe heeft gelegd op fine art fotografie. Hij komt op #TAP2017 praten over hoe hij z’n kunst aan de man brengt en hoe hij samenwerkt met zijn galerie.

Lieke Anna: Lieke Anna fotografeert al jaren. Ze werkt zowel aan eigen projecten als in opdracht. Op #TAP2017 komt ze praten over hoe je dingen (publicaties, sponsoring e.d.) voor elkaar krijgt.

Jimmy on the run: Jimmy on the run combineert in zijn werk straatfotografie met fashion. Hij komt praten over investeren, in jezelf maar ook in anderen.

Romi Tweebeeke: Romi is een jonge fotograaf die zich heeft gespecialiseerd in het fotograferen van ouderen. Op #TAP2017 komt ze praten over hoe zij social media inzet bij haar projecten.

Roel Rozenburg: Roel heeft zo’n 25 jaar als politiek fotograaf gewerkt. Daarnaast is hij uitgever bij Hannaboek en oprichter en hoofdredacteur van het magazine Hollandse Beelden. Hij komt praten over Hollandse Beelden.

De 15e spreker is op dit moment nog niet bekend.

Voor meer informatie kun je kijken op de site www.talksaboutphotography.nl of op de Facebook pagina https://www.facebook.com/talksaboutphotography?ref=hl

Praktische informatie:

T.A.P. vindt plaats in Het Huis Utrecht, Boorstraat 107 in Utrecht

De dag start om 10.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur) en eindigt rond 17.00 uur

De dag is opgebouwd uit 3 sessies: een ochtendsessie, daarna lunch, een middagsessie, daarna pauze en daarna nog een middagsessie. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Toegangskaarten kosten 75 euro (ex 6%btw), dat is inclusief lunch, thee en koffie

T.A.P. wordt geheel georganiseerd door vrijwilligers en bekostigd vanuit de kaartverkoop