Is het verstandig om tarieven op je website te plaatsen? Loop je zo niet het risico om potentiële klanten af te schrikken? Misschien wel. “Toch is het verstandig om tarieven te vermelden op je website,” aldus Sharon Willems, fotograaf en marketingmedewerker van Happix. “Uit onderzoek blijkt dat de klant bij het zoeken naar een fotograaf eerst naar de stijl en kwaliteit van foto’s gaat kijken. Wanneer dit aanspreekt, gaat de klant op zoek naar tarieven. Wanneer niet duidelijk is waar de tarieven op zijn gebaseerd of de prijzen niet op de website vermeld staan, dan klikt de klant weg.”

Natuurlijk zit er wel verschil tussen het type fotograaf en de soort klant. Ook de reputatie of naamsbekendheid van een fotograaf speelt mee. Maar in het algemeen geldt dat de klant graag vooraf een idee heeft wat hij kan verwachten. Misschien herken je dit uit eigen ervaringen. Heb je een klus in huis die moet worden gedaan? Vaak moet je hiervoor allerlei offertes aanvragen. Op zich geen probleem, maar je moet er wel op wachten. Bovendien kun je zo lastig van te voren inschatten of je de klus nu kunt betalen of dat je nog even verder moet sparen.

Makkelijker = beter

Naast onduidelijkheid over de prijs geldt voor de gemiddelde klant: hoe minder moeite, hoe beter. Wanneer eerst een mail moet worden gestuurd, eindeloos moet worden doorgeklikt of een formulier moet worden gestuurd, haakt men af. Hoe gemakkelijker, hoe beter.

Tarieven

Het bepalen van tarieven is al lastig genoeg. Deze website kan helpen bij het berekenen van een kostendekkend uurtarief. Een aantal overwegingen bij het bepalen van je tarief zijn:

– Werk met een variabel tarief. Voor een spoedopdracht kun je een hoger tarief vragen. Bij een langere, vaste opdracht kun je misschien een korting geven.

– Neem in je algemene voorwaarden of contract op welke kosten wel en niet binnen je tarief vallen. Zo kun je onverwachte uitgaven declareren.

– Bereken het uurtarief ieder jaar opnieuw. Elk jaar nemen de kosten van levensonderhoud toe en doet je als ondernemer meer ervaring op.

– Stel je tarief niet te laag vast wanneer je net begint. Wordt geen prijsvechter, je moet immers je brood verdienen met je vak.

Vermelding op je website

Terug naar het vermelden van tarieven op je website. Afhankelijk van wat je levert, kun je tarieven vermelden. Natuurlijk zijn er veel verschillende typen opdrachten. Voor de een is het makkelijker om vooraf een tarief te bepalen dan voor de ander. Een shoot in de studio is makkelijker in te schatten qua werk dan een reportage. Is het lastig vooraf in te schatten hoeveel tijd je kwijt bent aan een opdracht? Geef dan een richtprijs.

Transparantie

Wanneer je een prijs opgeeft, probeer zoveel mogelijk een totaalprijs te hanteren. Het is logisch dat een fotograaf reiskosten in rekening brengt, maar in plaats van deze achteraf in rekening te brengen, kun je deze beter in de prijs verwerken. De kosten van een shoot buiten de studio kun je daarom beter bij voorbaat al iets verhogen. De klant vindt het vervelend wanneer er achteraf nog allerlei kosten bij komen, zoals reiskosten. Werk je voor particulieren? Vermeld dan duidelijk of je tarieven inclusief of exclusief BTW zijn. Voor een zakelijke klant is een exclusief prijs vanzelfsprekender dan voor een particulier. De BTW kan een onverwachte extra kostenpost zijn voor je klant. Kortom, voorkom verassingen bij je klant, zorg voor transparante tarieven.

Hieronder het filmpje van Happix over tariefvermelding op je website.