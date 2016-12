Samsung NX1

Samsung maakt al een aantal jaren systeemcamera’s. Die doen wat je van ze kunt verwachten en een enkele geeft je heel speciale mogelijkheden, zoals een ingebouwd 4G netwerk voor het vanuit de camera verzenden van je foto’s. Maar de op de fotokina geïntroduceerde NX1 laat zien dat Samsung wel wat meer wil. Zo biedt de NX1 28 miljoen pixels op een APS formaat sensor en 15 bps opnamefrequentie met AF. Naast de camera verschenen er ook enkele objectieven met serieuze specificaties zoals een 50-150 mm ƒ/2,8.

Bouw en zoeker

De Samsung lijkt een spiegelreflex, maar naast het OLED scherm achterop zit er ook een elektronische zoeker bovenin. Die is natuurlijk handiger om te gebruiken, want afgeschermd van invallend licht en aan te passen met een dioptrie knopje. Wat bij camera’s met een elektronische zoeker vaak onhandig werkt is het terugkijken van gemaakte foto’s, daar wordt immers hetzelfde scherm voor gebruikt dat als zoeker dienst doet. Zet je zo’n camera dan op automatisch laten zien van wat je gemaakt hebt dan verdwijnt je zoekerbeeld. Bij de Samsung NX1 is daar gelukkig een oplossing voor: wanneer je de camera forceert om de EVF te gebruiken als zoeker zorgt de oogsensor er voor dat je, wanneer je de camera van je oog weghaalt, de gemaakte foto’s op het scherm achterop te zien krijgt. Handig is dan ook nog dat ze niet zichtbaar worden terwijl je nog fotografeert en ze dus niet hinderlijk opduiken in een ooghoek. Voor de bediening beschikt de Samsung NX1 over een flink aantal knoppen, een aantal ervan kun je een functie naar keuze toewijzen, het duurt altijd even voor je de handigste keuzes hebt ontdekt. De belichtingscorrectie kan niet direct aan een knop op de camera worden toegewezen, maar dat wordt in een bijna beschikbare firmware update opgelost. Tot die tijd kun je daarvoor wel de iFunction knop op het objectief gebruiken. Die iFunctie is een eigen Samsung idee en je kunt er een aantal functies mee toewijzen aan het draaien van de scherpstelring van het objectief, die, zeker wanneer je de AF gebruikt, toch geen nut heeft, maar bij de Samsung NX camera’s dus wel.

Lichtmeting

Wanneer je gewoon gebruik gaat maken van de automatische lichtmeting van de Samsung NX1 blijkt de meting zo te zijn afgesteld dat je eigenlijk nooit overbelichte stukken in je foto’s krijgt. Het is een beetje afhankelijk van de opanmesituatie en de heersende lichtverhoudingen hoe handig dat is, maar op een dag met zon en schaduw gaat het bijna altijd goed, tot je een echt zwart onderwerp bijna het hele centrum van de foto laat vullen, dan worden door de zon beschenen lichtgele kozijnen wel overbelicht en is een correctie noodzakelijk. Je kunt overigens heel eenvoudig zien of er sprake is van overbelichting, het zogeheten ‘zebra-effect’ werkt namelijk bij het fotograferen en je krijgt handig knipperende strepen in de uitgebleekte stukken in de zoeker te zien. Uiteraard is zo’n afstelling van de lichtmeting vooral mooi wanneer je kunt vertrouwen op een flinke speelruimte bij de RAW-verwerking om de schaduwen wat lichter te maken. Dat gaat heel aardig zonder al te veel ruis, maar het lijkt me een kwestie van goed zoeken naar de juiste balans.

Hier gaat het keurig op de automatische lichtmeting Hier was een correctie op de lichtmeting nodig Bij deze opname is de schaduw wat helderder gemaakt, het wit van de muur bleef automatisch binnen het dynamisch bereik.

Snelheid

Snelheid is één van de dingen waar Samsung deze camera voor heeft ontworpen, en dat is er dan ook in voldoende mate. Met 15 beelden per seconde als hoogste snelheid, waarbij het AF-systeem ook blijft werken is het zonder meer een heel snelle camera. Je kunt zelf het onderwerp op het gewenste AF-veld houden, of het systeem z’n gang laten gaan, maar het echt volgen van een onderwerp, ook als er even wat tussen schuift verloopt niet met een grote mate van zekerheid, en de weergave van de AF-velden in de zoeker laat het maar ten dele zien. Bij het opnemen in RAW is de buffer met 20 opnames vol, dat duurt dus maar iets langer dan één seconde, in JPEG gaat het systeem veel langer door. Video kan in heel veel formaten, tot en met 4K in twee afmetingen, worden vastgelegd.

Het ISO-bereik loopt van 100 tot 51200 en wat opvalt is dat er bij die hoogste waarde geen duidelijke kleurverandering is te zien, wat bij veel andere camera’s wel het geval is. Ruis is er dan wel in overdadige hoeveelheden, ook de kleuren, vooral rood, verliezen hun scherpe randen. Maar gezien de omvang van de bestanden, 28 miljoen pixels maar liefst, kun je ze op een wat kleinere maat nog wel gebruiken. ISO 6400 is denk ik de praktische bovengrens, maar de prijs voor het grote aantal pixels is toch wel wat ruis, zelfs bij de allerlaagste ISO waarde is het beeld niet helemaal ‘schoon’, overigens zonder dat het zo zichtbaar is dat je er last van hebt.

De hele opname voor de verhouding

Knoppen

Veel knoppen heeft de Samsung NX1 om de camera te bedienen, links een wiel voor de opnamefrequentie, daarboven vier toegangsknoppen tot belangrijke instellingen. Het hoofdinstelwiel waarmee je de belichtingsprogramma keuze maakt kan geblokkeerd worden, de centrale knop geeft je de keuze tussen vrijstellen of blokkeren, waar bij veel andere camera’s de extra knop ingedrukt moet worden om het wiel vrij te stellen is het hier meer een voorkeurskeuze. Daarnaast zijn er de wieltjes voor en achter voor diafragma en sluitertijd, of een andere functie en de nodige knoppen om het overzichtelijke menu in te gaan en te gebruiken.

Objectieven

Ik kreeg twee objectieven om met de Samsung NX1 te gebruiken, een standaard-zoom met een bereik van 16-50 mm, wat dan ongeveer overeenkomt met een 24-75 zoom op kleinbeeld. Dit objectief heeft een lichtsterkte van ƒ/2 in de groothoekinstelling, en loopt naar ƒ/2.8 in de 50 mm stand. Het andere objectief was een 50-150 mm ƒ/2.8. beide voorzien van ingebouwde beeldstabilisatie en van een mooie degelijke kwaliteit wat betreft de bouw. De hoge resolutie van de sensor stelt uiteraard hoge eisen aan de objectieven. In het centrum van het beeld is dat geen probleem, daar leveren beide objectieven bij het optimale diafragma de hoogst haalbare kwaliteit. De hoeken daarentegen laten voor mij iets te wensen over. Ook zie je bij het gebruik van kleinere openingen de diffractie iets eerder effect op de scherpte krijgen dan gangbaar: ƒ/11 kan nog net, maar verder zou ik het diafragma vooral niet sluiten, ƒ/5,6 lijkt de optimale keuze. Naast deze beide objectieven heeft Samsung al een mooie reeks objectieven, waaronder enkele, een 20 en een 30 mm die heel mooi compact van bouw zijn.

De knoppen op de 50-150 mm Deze grafiek laat de resultaten zien van de objectieven, de verschillen tussen beide zijn gering. Alleen zijn de hoeken bij 16 mm en ƒ/2.0 nog minder. Met de 150 mm, de hele foto En dit kun je er uithalen wanneer 6 miljoen pixels genoeg is.

Serieus

De Samsung NX1 lijkt me een serieuze en behoorlijk goed gelukte poging van Samsung om een camera op de markt te zetten die echt mee kan doen in de sector van de compacte systeem camera’s, en dan niet aan de onderkant van die sector. Uit interviews blijkt dat Samsung in elk geval een flinke plek voor zichzelf wil veroveren in de markt, en daarvoor gebruikt Samsung een moderne systeemcamera, geen spiegelreflex, maar alles elektronisch.