Geert van Kesteren reisde 25 jaar door het Midden-Oosten en is met name geïnteresseerd in het Heilige Land als een pelgrimstocht voor de traditionele religies, en van de nieuwe religie – die van het machtige algoritme van Data.

‘The Believers’ is een video-installatie opgebouwd uit 27 schermen die een 12 meter lange videomuur vormen, gesitueerd in het midden van de koepelgevangenis In Breda. De video-installatie toont tien hoofdstukken die de menselijke conditie weergeven in relatie tot rituelen en aanbidding van het jodendom, het christendom en de islam én hoe recentere wereldwijde rituelen, die van de almachtige algoritmen, het opnemen, uploaden en delen.

De tentoonstelling krijgt zijn première in september 2018 tijdens het BredaPhoto Festival en is mogelijk gemaakt met de genereuze hulp van de Forhanna.

Geert mist nog geld om het project te voltooien en de installatie te bouwen. Hij startte een crowdfunding campagne die nog tot 17 juni loopt. Geïnteresseerd? Bekijk de video over het project hier. Bekijk ook de bijzondere tegenprestaties als je gaat doneren.

Geert van Kesteren lanceert zijn nieuw project met een tentoonstelling op het BredaPhoto Festival, 5 september – 21 oktober 2018, in samenwerking met Forhanna. De crowdfunding-campagne van dit project loopt tot 17 juni bij Voordekunst:

Neem voor meer informatie en foto’s contact op met Forhanna, Amsterdam via info@forhanna.com en / of projectmanager Lotti Pronk 0031 6 41371519