‘The Picture of Dorya Glenn’ is een samenwerking tussen fotograaf Filip Naudts en de Nederlands-Chinese schrijfster Julie O’yang. Het resultaat is een fotografische romance noir, een donkere surrealistische sci-fi fotonovelle, waarin beide tevens de hoofdpersonages spelen: Julie in de gedaante van Dorya Glenn, Filip als fotograaf die de schrijfster bespiedt.

Ruim een jaar geleden werd de basis voor de samenwerking gelegd. “Filip vroeg me of ik een samenwerking zag zitten in de vorm van een fotoroman.” Julie stemde in met zijn verzoek. Het verhaal voor het boek had ze al klaar, voordat de foto’s werden gemaakt. “Voor de foto’s heb ik niet strak het verhaal gevolgd,” aldus Naudts.

‘Phiction’

Het boek samenvatten is niet makkelijk. Een term die volgens Naudts en O’yang het beste de lading dekt is een fotoroman of, in het Engels ‘phiction’. Het verhaal gaat als volgt: een fotograaf stalkt een schrijfster nadat hij haar portret zwaar vervormde en manipuleerde. Als een paparazzo ligt hij op de loer. Hij legt elk detail van haar dagelijkse leven vast met zijn camera terwijl zij het sci-fi verhaal schrijft dat in dit boek wordt gepubliceerd. Hij wil echter vooral weten wat voor impact de beeldmanipulatie heeft op haar psyche. Met onafwendbare gevolgen voor beiden.

Heldin

In het verhaal van de schrijfster is Dorya Glenn de heldin. Glenn is de vrouwelijke dictator van Altair IV, de Verboden Planeet. In het boek komen drie verschillende verhalen samen: dat van Dorya Glenn, maar ook dat van de schrijfster en de fotograaf zelf, van wie de gedachten en gevoelens eveneens aan bod komen.

Planeten en ruimtewezens

Het is in feite scifi, aldus O’yang. “Maar het verhaal gaat over nu. Dorya Glenn houdt ons een spiegel voor. We willen de lezers en kijkers entertainen, dat spreekt voor zich. Maar als kunstenaars hebben we ook onze sociale verantwoordelijkheid. Op deze manier blijft kunst relevant.” Het naakt in het boek is volgens de schrijfster niet alleen functioneel, maar ook empowering.

Oscar Wilde

De titel van het boek is een referentie aan Oscar Wildes Dorian Gray. Daarnaast wil Dorya Glenn, net als Dorian Gray, belangrijke onderwerpen aanstippen, zoals schoonheid. Want wat is schoonheid? Is deze gelijk aan de conventionele schijn? Dorya Glenn wil vooral zeggen: don’t judge a woman by the clothes. Zij wil zeker een aantal conventies doorbreken,” aldus Julie. Het boek omvat vijf thema’s: woord versus beeld, heden versus toekomst, privacy versus beveiligingscultus, erotiek versus pornografie en tot slot identiteit.

Samenwerking

Hoe hebben Naudts en O’yang samengewerkt? “Omdat woord en beeld een afzonderlijk verhaal vertellen, konden we vrij individueel werken,” aldus Naudts. “We hoefden niet volledig rekening met elkaar te houden. Niettemin hebben we tijdens het productieproces elkaar zoveel als mogelijk op de hoogte gehouden van elke evolutie zodat we -daar waar het een meerwaarde kon bieden- elkaar konden aanvullen of tegemoet konden komen. Het meest intensief was de fotoproductie in Noord-Frankrijk. Daar hebben we een week doorgebracht. De gehele cast en crew bestond uit twee mensen: onszelf.”

Een van de uitdagingen voor het duo was het vinden van de juiste term voor het boek. Want voldoet deze benaming aan de verwachting van de lezer? Wat Naudts en O’yang betreft sterft Dorya Glenn met dit boek geen zachte dood. Ze hebben nog meer ideeën voor het karakter. Social media, een art performance: het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Meer informatie: www.doryaglenn.com. Op de website is ook een video te vinden. De soundtrack van de video is verzorgd door ARNO.

The Picture of Dorya Glenn, in zowel Engels als Nederlands, 160 p, ISBN 9789058565778, kost 24,95 euro en is te bestellen via bovenstaande website.