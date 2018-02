In The Yellow River volgt Zhang Kechun een van de langste rivieren in Azie. Met zijn serie geeft hij een inkijkje in China’s eeuwenoude cultuur en nationaliteit. Een nationaliteit die snel veranderd. Meer dan drie jaar besteedt hij aan het project. Hij volgt de rivier naar haar oorsprong, rijdt op een vouwfiets langs haar oevers. Het geeft hem de kans om te reizen, om erop uit te gaan. Hij neemt de tijd voor zijn foto’s, kiest alleen bewolkte dagen uit om te fotograferen.

“Bergen en rivieren zijn heel belangrijk voor Chinezen. In ons land geldt een gezegde waarin wordt gesteld dat bergen staan voor deugdzaamheid en rivieren voor de moraal. De filosofische betekenis van de natuur heeft een diepgaande invloed op cultureel erfgoed en sociale ontwikkeling van China. Het boek van Zhang Chengzhi, ‘Rivieren van het Noorden’, inspireerde me om aan de slag te gaan met dit project. Zijn verhaal volgt het pad van de vele rivieren in China. Het boek deed me besluiten om langs de Gele Rivier te gaan lopen, op zoek naar de oorsprong van mijn ziel. De Gele Rivier is de bakermat van onze beschaving. Ik wilde de rivier met respect fotograferen.”

Bedevaart

Zijn project voelt als een bedevaart. Hij volgt de rivier op haar reis door het land. Per vouwfiets reist hij maanden aaneen, met een grootformaat camera, tripot en film. Soms maakt hij een week lang geen foto. “Ik wilde de tijd nemen, tot stilstand komen en elke seconde van het moment beleven.”

Zijn geduld is beloond. Te zien zijn verstilde landschappen. Zwemmende mensen, vreemde bouwwerken, ze lijken weg te glijden in een eindeloze tijd. “Ik heb er bewust voor gekozen om op bewolkte dagen te fotograferen. De foto’s zijn een beetje overbelicht. Dit geeft elke foto een zachte uitstraling. Het zorgt tevens voor vervreemding, alsof de foto’s op een andere wereld gemaakt zijn. De tijdloze uitstraling verzacht de werkelijkheid: die van beweging, vervuiling en herrie.”

Tijdens zijn reis vindt de fotograaf drukte, in plaats van de rust die hij verwacht. “Mijn hoofd liep over vanwege een eindeloze stroom aan gedachten en de realiteit die ik aantrof.”

Vervuiling

De fotograaf was niet van plan om de vervuiling en verwoesting van het landschap te fotograferen. Er zijn andere fotografen met dat doel. Toch laat het project de slechte invloed van de mens zien. “Ik begon met het idee om mijn ideaalbeeld van de rivier te laten zien. Keer op keer werd ik echter geconfronteerd met vervuiling. Dat deed me realiseren dat ik er niet van kon weglopen, en dat dit ook niet hoefde.”

Ondanks de vervuiling en de schadelijke invloed van de mens, gaat dit project vooral over hoop, vindt hij. Daarom lijken de mensen klein en nietig in zijn foto’s. “De macht van mensen is niets vergeleken met die van de natuur. Eeuw na eeuw, de rivier blijft stromen.” Meer informatie: www.zhangkechun.com/the-yellow-river/