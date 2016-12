Time Magazine heeft een speciale website gelanceerd met een collectie van de 100 meest invloedrijke foto’s.

Het is een indrukwekkend galerij van beelden die Time Magazine heeft samengesteld. Met de eerste foto uit 1826 tot hedendaagse fotojournalistiek beslaat de collectie een reeks foto’s die een blijvende impact hebben gehad op de mens en de fotografie. De meest bekende fotojournalisten zijn in de collectie opgenomen, maar ook portretfotografen en invloedrijk werk waar de maker van onbekend is. Naast de online collectie brengt Time ook een boek uit met deze 100 foto’s

Alle foto’s worden worden vergezeld van het verhaal achter de foto. Dit gaat zowel in geschreven woord als soms ook in documentaire video’s. Daarnaast worden ook vaak andere beelden in een serie of zelfs contactafdrukken getoond.

De collectie is te bekijken op deze speciale website van Time.