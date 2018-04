next

Tipa World Awards 2018

Vandaag is de volledige lijst van de Tipa World Award bekend geworden. De Tipa is een afkorting van Technical Image Press Association, een verzameling van fototijdschriften over de hele wereld. De naam Tipa Awards is veranderd in Tipa World Awards om de wereldwijde dekking van de prijzen te benadrukken.

Elk jaar krijgen de beste producten in de fotografie een Award. Daarbij wordt gekeken naar de algemene kwaliteit van het product, maar ook naar de kwaliteit-prijs verhouding. In een gezamenlijk overleg die dit jaar in Portugal plaats vond, bepalen de 30 fotobladen uit 14landen welke producten een Award krijgen.

Dit jaar zijn er veertig Awards gegeven aan producten van een groot aantal merken. Een greep uit de Awards staat hieronder.

Camera:

Nikon D850

Canon EOS 6D MarkII

Sony a7R iii

Sony A9

Canon Powershot G1 Mark III

Panasonic LUMIX DC-GH5S

Lenzen:

Sony FE 24-105/f4 G OSS

Canon EF 85mm/f 1.4 IS USM

Sigma 24-70/f2.8 DG OS HSM

Samyang AF 35mm/f2.8FE

Flitsers:

Elinchrom ELB 500 TTL

Wil je meer lezen over welke producten een Tipa Award hebben gekregen kijk dan op de volgende link

http://www.tipa.com/en-en/awards/tipa-world-awards-2018.html