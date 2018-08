Reflex Gallery in Amsterdam presenteert van 15 september tot en met 17 november 2018 het nieuwste werk van de Amerikaanse fotograaf Todd Hido. Met ‘Bright Black World’ laat de galerie een pakkende selectie van 18 beelden zien. De foto’s zijn het resultaat van Hido’s verkenning van het noordelijk halfrond in de ondoordringbare diepten van de winter. Achter de beelden schuilt de realiteit van klimaatverandering en de dreiging van eeuwige duisternis. Bij de opening van de expositie wordt ook zijn laatste, gelijknamige fotoboek gelanceerd.

Gelijktijdig met de expositie in de galerie, presenteert Reflex Gallery ook enkele werken van Todd Hido op de fotografiebeurs Unseen Amsterdam (21–23 september). Voor de fotograaf is ‘Bright Black World’ niet alleen een politiek statement. Het werk is geïnspireerd door Scandinavische mythologie, Ragnarok en de gedachte van Fimbulwinter: een winter die nooit eindigt.

In een donker boslandschap is het onduidelijk of de zon achter de bomen ondergaat of juist opkomt. Midwinter zijn zonsopgang en zonsondergang gelijk. Het licht breekt slechts een uur lang door de wolken en vervaagt vervolgens. Boven de loodkleurige horizon van de Noorse zee schemeren grijze wolken in spiraalvormige, mysterieuze vormen. In een ander beeld met land en lucht vallen de zware sneeuwwolken neer als een veiligheidsdeken.

Een serie epische en besneeuwde vergezichten, verstoken van menselijke aanwezigheid, weerspiegelt op magistrale wijze de schoonheid van verlaten plekken. Sneeuwvlokken klampen zich vast aan de cameralens. Twee in het oog springende portretten van vrouwen herinneren ons eraan dat dit gebied voor sommigen toch een thuis is. In andere scènes refereren straatverlichting, motelborden en een begraafplaats aan de levenscyclus van een gemeenschap voor wie de ontberingen van de winter worden beloond met het eindeloos licht van de zomer.

Na het imposante boek ‘Intimate Distance’, waarin Hido zijn jeugd in de Verenigde Staten onderzocht, voelde hij zich klaar om nieuwe horizonten te verkennen. “Toen ik dat hoofdstuk had afgesloten, stond ik erg open voor het fotograferen op verschillende plaatsen. Ik volgde de sneeuw. Daar begon ik opnieuw en was in staat om een bredere reflectie te maken over de tijd waarin we leven, iets wat duidelijk op wereldschaal zou moeten gebeuren.”

Todd Hido (1968) is gevestigd in San Francisco en geniet internationale bekendheid om zijn filmische foto’s van landschappen en desolate suburbia. Zijn autonome werk is gebundeld in iconische boeken en gepubliceerd in toonaangevende bladen als Artforum, The New York Times Magazine, TIME, Vanity Fair en WIRED. Ook is het opgenomen in de collecties van een groot aantal musea, waaronder het Guggenheim Museum in New York, Los Angeles County Museum of Art en San Francisco Museum of Modern Art.

Reflex Gallery

Weteringschans 79 A in Amsterdam

www.reflexamsterdam.com