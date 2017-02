next

Sony lanceert twee nieuwe objectieven met een vast brandpunt. De FE 100mm F2.8 behoort tot de G Master serie en de FE 85mm F1.8 is een lichtgewicht en compact mid-telefoto objectief.

FE 100mm F2.8 STF GM OSS

De FE 100mm is speciaal ontworpen om een unieke bokeh te produceren zonder in te leveren op de hoge standaard beeldkwaliteit die van de G Master objectieven verwacht mag worden. De indrukwekkende onscherpte wordt mogelijk gemaakt door de optische structuur van het objectief, waaronder een nieuw ontworpen 11 bladig diafragma en een optisch apodiserings element. Dit elementen zorgt voor een prachtige overgang tussen de scherpe en onscherpe delen van het beeld, wat resulteert in een zachte bokeh.

Het nieuwe objectief ondersteund zowel contrast AF en local-plane phase detection AF. De stille direct aangedreven Super Sonic Motor zorgt daarbij voor een snelle en accurate autofocus. Daarnaast beschikt de FE 100mm over een macro ring en Optical SteadyShot beeld stabilisatie en is stof- en vochtbestendig gebouwd.

FE 85mm F1.8

De nieuwe 85mm is een compact en lichtgewicht objectief met vast brandpunt en met een lichtsterkte van f/1,8 kan het indrukwekkend scherpe portretten maken met een zachte achtergrond onscherpte.

Het nieuwe objectief heeft een 9 bladig afgerond diafragma mechanisme dat zorgt voor een natuurlijke en zachte bokeh. Een dubbel lineair motor systeem zorgt voor een snelle, precies en stille autofocus en kan gebruikt worden met Eye AF. Het objectief is stof- en vochtbestendig gebouwd en beschikt naast een focus hold knop ook over een AF/MF schakelaar.

De FE 100mm F2.8 STF GM OSS en FE 85mm F1.8 komen in maart 2017 beschikbaar voor respectievelijk 1.849 Euro en 650 Euro.