Dronestagram heeft de beste twintig drone-foto’s van dit jaar gekozen

Dronestagram is een platform voor dronefotografen. Via de website en app kunnen zij hun mooiste foto’s uploaden. Elk jaar rond de zomer organiseert het platform in samenwerking met National Geographic een fotowedstrijd met drie categorieën: nature/wildlife, adventure/sports en travel. Een aantal winnaars heeft tevens een plek gekregen in de top 20. Bij de laatste selectie zijn echter ook foto’s uit andere categorieën toegevoegd. Genoeg inspiratie voor fotografen die deze kerst een drone onder de boom aantreffen. Een volledig overzicht van de winnaars vind je hier.