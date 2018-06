Voor haar zevende editie keert Unseen Amsterdam terug in de Westergasfabriek om van 21 tot en met 23 september wederom een podium te bieden aan de innovatieve voorhoede van de hedendaagse fotografie. Als platform voor opkomend talent en artistieke ontwikkeling, werkt Unseen samen met de Japanse kunstenaar Kenta Cobayashi voor het campagnebeeld van 2018. Het Unseen team is verheugd om de 53 deelnemende galeries aan te kondigen, evenals de terugkeer van het door kunstenaars geleide CO-OP programma – dat diverse collectieven van over de hele wereld omvat – en alle 300 fotografen te verwelkomen die dit jaar hun grensverleggende en noemenswaardige werk presenteren, waarvan het meeste nooit eerder werd vertoond.

Elk jaar selecteert Unseen een nieuwe kunstenaar om werk te creëren voor de officiële campagne van Unseen Amsterdam. In 2018 zal digitaal kunstenaar Kenta Cobayashi (1992, Kanagawa, JP) het gezicht geven aan Unseen’s toonaangevende event. De in opdracht gemaakte campagneserie, N-TOKYO, illustreert Tokyo als een futuristische stad in beweging, en speelt met de fictieve denkbeelden over de stad die in onze perceptie kunnen heersen.

Voor Cobayashi wordt Tokyo gekarakteriseerd door een opmerkelijke combinatie van fictie en realiteit. Hij groeide op in deze stad, waar hij, middels stripboeken, anime en games, dagelijks in aanraking kwam met sci-fi referenties. Hij legt uit: “Tokyo wordt vaak gebruikt als de figuratieve achtergrond voor futuristische verhalen. Dankzij Japanse sci-fi klassiekers ben ik opgegroeid met deze fictieve portretten van de stad. Nieuwe technologieën en cultuur vormen de sleutelelementen in het versterken van een nieuwe vorm van de stad, maar naar mijn idee ondergaat Tokyo ook een proces waarin de stad opnieuw een beeld van de toekomst schept, een beeld dat al bestaat in fictie. Alsof het de ideeën verbeeldt uit de verhalen waar wij, als inwoners van Tokyo, mee zijn opgegroeid.”

Cobayashi creëert, geïnspireerd door de energie van de stad, visueel uitdagende, dynamische werken. Door meervoudige digitale interventies vervormt Cobayashi zijn originele beelden. Hij legt zo de authentieke natuur van het beeld bloot, en met de gepixelde data kneedt hij een nieuwe realiteit. In overeenstemming met Unseen’s ethos om de grenzen van fotografie te verleggen, staat Cobayashi’s manier van werken voor een hedendaags discours binnen het digitale tijdperk.

De deelnemende galeries van Unseen Amsterdam’s Fair-onderdeel zijn bekend, en komen uit alle hoeken van de wereld, waaronder uit landen als Iran, Tsjechië, Mexico, Japan en de Verenigde Staten. De beurs verwelkomt dit jaar 18 nieuwe galeries om hun kunstenaars te presenteren, waarmee bezoekers de meest afwisselende ervaring tot nog toe wordt geboden.

Nieuwe galeries zijn onder meer: Casemore Kirkeby (VS), met werk van Sean McFarland (VS) en Whitney Hubbs (VS); JEDNOSTKA Gallery (PL) met Weronika Gęsicka (PL) en Rafal Milach (PL) en Fotogalleri Vasli Souza (SE), met van Pixy Liao (CN). Terugkerende galeries zijn onder meer: Ron Mandos (NL) met werk van Jan Hoek (NL) en Aïda Mulunch (ET), G/P gallery (JP) met Daisuke Yokota (JP) en Yuki Tawada (JP); LhGWR met Nadine Stijns (NL) en Mustafa Saeed (SO) en Flowers Gallery (UK/VS) met Edmund Clark (UK).