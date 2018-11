Unseen, het toonaangevende internationale platform voor hedendaagse fotografie en opkomende kunstenaars, lanceert een grensverleggend digitaal platform volledig gericht op het introduceren van gloednieuwe, ongeziene kunstwerken van de meest enerverende kunstenaars die vandaag de dag binnen het medium van de fotografie actief zijn. In samenwerking met galeries en een ecosysteem van fotografieprofessionals, wil Unseen onbekend terrein ontginnen door een dynamische omgeving te creëren die kunstenaars aan het publiek verbindt en vice versa. Simpelweg getiteld Unseen Platform, versterkt dit nieuwe, onconventionele medium, de loopbaan van baanbrekende kunstenaars, vertelt hun verhalen en biedt zo verfrissende perspectieven en inzichten in de wereld van vandaag de dag en die van morgen.

De afgelopen zeven jaar heeft Unseen met een internationaal netwerk van vooraanstaande adviseurs vanuit de hele kunstwereld gewerkt om met veel succes kunstenaars aan het publiek te verbinden middels kleine en grootschalige evenementen, en via het internationaal gedistribueerde Unseen Magazine. In lijn met de overkoepelende missie, is het doel van Unseen’s laatste onderneming, Unseen Platform: het worden van dé bron voor iedereen die nieuwe, grensverleggende fotografie wil ontdekken, door de laatste werken van de meest avontuurlijke en avant-garde kunstenaars vandaag de dag te presenteren. Unseen Platform zal als resultaat daarvan niet alleen een sterke gemeenschap informeren en groeien, maar ook een meer duurzame manier van werken in de kunstwereld tot stand brengen door fotografieliefhebbers, curatoren, critici, verzamelaars, auteurs, fotoredacteuren, galeriehouders en kunstenaars met elkaar te verbinden.

De kunstwerken die op Unseen Platform worden gepresenteerd zijn premièreprojecten die het afgelopen jaar zijn gemaakt en nog nooit elders fysiek of online getoond zijn. Middels de sterk gecureerde content, biedt het platform ongeëvenaarde inzichten in de wereld van de hedendaagse fotografie en worden bezoekers wekelijks op de hoogte gehouden. Unseen Platform presenteert een scala aan dynamische rubrieken om meer te weten te komen van kunstenaars van over de hele wereld en als eerste hun nieuwste werk te zien. Het platform publiceert thematische dieptestukken, inzichten van vooraanstaande experts en tête-á-tête-ontmoetingen met inspirerende fotografieprofessionals. Ook introduceert het platform video’s, waardoor je de kunstenaars nog beter leert kennen; middels de films, bieden zij inzicht in hun creatieve processen, drijfveren, of reflecteren op specifieke beelden en de betekenis ervan.

LANCERING IN PARIS

Unseen Platform wordt officieel gelanceerd op 9 november 2018 in Le Saint Fiacre in Parijs, gelijktijdig met Paris Photo en Offprint. Om on- en offline werelden te verenigen, wordt nieuw werk van negen geselecteerde kunstenaars op spectaculaire wijze digitaal gelanceerd, en vinden er gedurende de avond live performances plaats. Nieuwe projecten van de volgende kunstenaars worden tijdens de release party gelanceerd: Aapo Huhta, Anastasia Samoylova, Marleen Sleeuwits, Michael Lundgren, Nico Krijno, John MacLean, Andrey Bogush, Chloe Sells en Tanya Habjouqa. www.unseenplatform.com UNSEEN PLATFORM LANCERING: 9 november 2018