Op Unseen was werk van de Japanse Miho Kajioka te zien. Haar klein afgedrukte foto’s in zachte tinten of zwart-wit tonen veel leeg oppervlak met hier en daar een klein voorwerp, een dier, een vorm of landschap. Soms scherp afgetekend, soms juist niet. Hoe langer je de foto’s bekijkt, hoe meer vragen er komen: waar gaat dit over? Waarom juist deze hand tegen een donkere achtergrond? Die ene vogel op een lijn? De pauw die pronkt met zijn staart links bovenin een schijnbaar leeg beeld? Welke betekenis hebben deze beeldtekens? Er is tijd nodig om contact te krijgen met wat je ziet, want is dat wat je ziet ook wat er daadwerkelijk staat?

Miho Kajioka is geboren in Okyama, Japan. Ze is op haar achttiende naar de Verenigde Staten gegaan om te studeren. Tot zover de gegevens. Toen het einde van haar middelbare schooltijd naderde, stelde een goede vriend van haar vader voor dat zij naar California zou komen om te studeren. Dat leek haar spannend en leuk en het was bovendien een goede manier om Engels te leren spreken. Ze wilde wel studeren, maar had geen idee wat. Zoals zoveel jonge vrouwen zocht zij de juiste richting. Tot ze zich realiseerde dat ze haar hele leven had getekend. Vanaf het moment dat ze startte op het San Francisco Art Institute (SFAI) voelde het alsof haar echte leven begon. Ofschoon Kajioka helemaal alleen was in San Francisco wist ze dat haar keuze goed was, hoewel niet gemakkelijk. De VS verschillen in alle opzichten van Japan: “Ik vond het prettig om een vreemdeling te zijn in de Verenigde Staten. Ik denk dat ik dat altijd al ben geweest, zelfs in Japan. De verschillen zorgden ervoor dat ik mezelf meer als Japanse zag dan ooit tevoren.” Zowel in San Francisco als later in Montreal heeft Kajioka schilderen en tekenen gestudeerd. Min of meer toevallig – maar wat is toeval – nam Kajioka in Montreal deel aan lessen fotografie, gegeven door een voormalig assistent van Anselm Adams. Ze had nog nooit van Adams gehoord. Het werd een beslissende ervaring vanaf het moment dat ze papier in de ontwikkelaar deed en het beeld zag opkomen. “Ik was op slag verliefd.”

