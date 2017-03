Succesvolle bedrijven zijn goed in het doorvoeren van hun huisstijl. Ze zijn altijd herkenbaar. Ze zorgen ervoor dat ze top-of-mind zijn bij consumenten. Denk je aan hamburgers, dan denk je aan automatisch aan een bepaalde hamburgerketen. Dat krijg je alleen maar voor elkaar wanneer je volop inzet op marketing en je overal herkenbaar bent. “Ga je rommelen met je huisstijl, gebruik je verschillende logo’s? Dan gaat het mis. Mensen weten dan niet meer wie je bent en wat je doet,” aldus Robert Govers, initiatiefnemer van Happix.

De huisstijl van een bedrijf gaat verder dan een logo en briefpapier. “De huisstijl is het visuele verslag van de cultuur van een bedrijf. Het gaat om identiteit. Een mooie spreuk over identiteit hangt hier aan de muur: ‘Who we are and how we do the work: if the label falls of, you still now it’s us.’ Oftewel: merkbeleving gaat verder dan een logo.”

Breinpositie

“Bij Happix willen we, net als ieder bedrijf, een hoge breinpositie creëren. Een breinpositie is de kern van het merk omschreven in (bij voorkeur) één of twee woorden. Het is het ‘hokje’ waarin het merk in het brein van de doelgroep wordt opgeslagen. Wij willen dat mensen – wanneer ze aan fotografie denken – automatisch aan Happix denken. Dat gaat wellicht (op korte termijn) niet lukken, maar de enige manier waarop we dat wel voor elkaar krijgen is om te zorgen voor herkenbaarheid. Elke keer dat ze ergens iets zien over Happix, ook al is het maar kort of onbewust, moeten we zorgen dat er iets blijft hangen. Daarom gebruiken we telkens dezelfde kleuren en hetzelfde logo.”

Betrouwbaar

Over het logo en de naam is goed nagedacht. “Onze kleuren zijn blauw en geel. Uit kleurenonderzoek blijkt dat mensen blauw associëren met betrouwbaar en veilig. Dat willen wij ook uitstralen: we zijn betrouwbaar. Daarnaast hebben we voor geel gekozen, een signaalkleur. Daarmee willen we de aandacht op ons vestigen. Bovendien passen de kleuren goed bij elkaar. Hadden we gekozen voor oranje en paars, dan krijg je een veel onrustiger geheel.”

Glimlach

“Happix is een samentrekking tussen happy en pics. De ‘a’ in Happix heeft een boogje gekregen, net een glimlach. De x ziet er door de puntjes ernaast uit als een flits. Zo komt wat we zijn terug in onze naam. Ons logo is overal in opgenomen, zelfs in de handtekening onder e-mails.”

Hamburgers

Een duidelijk verhaal, maar wat moet je daar mee als zelfstandig fotograaf? Je hoeft immers geen miljoenen hamburgers te slijten. Moet je dan ook zo streng zijn in de huisstijl-leer? “Het is voor iedereen belangrijk. Wil je succesvol zijn als fotograaf? Succes heeft ook te maken met herkenbaarheid. Kies voor een logo en huisstijl die je overal doorvoert.”

Eigen naam

“Wat betreft je bedrijfsnaam is het verstandig om daarin je eigen naam te vermelden. Goed is het wel om je te realiseren dat de meeste grote bedrijven een naam hebben die bestaat uit vijf tot acht letters. Dat kunnen mensen goed onthouden. Eigen namen zijn meestal langer, maar het zegt de klant toch meer dan greatpictures.nl of geluksmomenten.nl. Afkortingen werken niet, mensen hebben geen idee waar RGF voor staat (Robert Govers Fotografie). Moet er altijd achter je naam staan wat je doet? Tja, daar kun je over twisten. Picasso en Rembrandt ondertekenden hun schilderijen ook niet met ‘Picasso –kunstenaar’ of Rembrandt van Rijn – schilder’.” Meer informatie: www.happix.nl.