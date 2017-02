Tamron introduceert vernieuwde versies van de 70-200mm f/2,8 zoom en de 10-24mm f/3,5-4,5. Naast afdichtingen voor vocht en stof zijn ook de optische prestaties en de autofocus bij beide objectieven verbeterd.

SP 70-200 F/2.8 Di VC USD G2

De nieuwe 70-200mm heeft een verbeterd optisch design en maakt nu gebruik van eBand Coating. De minimale scherpstelafstand is nu 95cm wat meer dan 33cm korter is dan het huidige model. Een nieuw cirkelvormig diafragma zorgt voor een mooiere bokeh. Het nieuwe objectief is te gebruiken met zowel de 1,4x en 2,0x Teleconverters van Tamron en het elektromagnetisch diafragma is nu ook beschikbaar voor Nikon-vatting.

De constructie is nu vocht- en stofbestendig afgedicht en voor extra bescherming is op het voorste lens element een Fluorine coating aangebracht. Een verbeterd VC systeem moet nu een stabilisatie opleveren van 5-stops. Door de toevoeging van een Ultrasonic Silent Drive ring-type motor en twee geavanceerde microcomputers is de autofocus sneller, stiller en nauwkeuriger.

10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD



Het optisch design van de nieuwe 10-24mm bestaat uit 16 elementen in 11 groepen, waaronder twee Low Dispersion elementen en twee aspherische lenzen. De toevoeging van Broad-Band Anti Reflection Coating gaat effectief flare en gohsting tegen. Terwijl de omvang van het optische systeem niet toegenomen is, zorgt het nieuwe design wel voor betere optische prestaties over het gehele zoombereik.

Het nieuwe objectief is nu ook uitgerust met een 4-stops Vibration Compensation en Tamron’s nieuwe High/Low torque modulation Drive (HLD) voor een soepele aansturing van het autofocus mechanisme. Ondanks het nieuwe optische design, de toevoeging van beeldstabilisatie en een nieuwe AF aansturing heeft Tamron het objectief zelfs nog compacter weten te krijgen. Daarnaast is het objectief nu ook vocht- en stofbestendig afgedicht en zorgt een Fluorine Coating voor bescherming van het voorste lens element.

Beide objectieven komen begin maart 2017 beschikbaar.