Bij het vak fotografie draait om vertrouwen. Vertrouwen van de klant in de fotograaf, dat deze zo mooi mogelijke foto’s maakt. Het vertrouwen dient extra aangesterkt te worden wanneer het om een unieke gebeurtenis gaat, zoals een bruiloft, feest of uitvaart. Er zijn verschillende manieren om het vertrouwen te winnen bij het klant. Het begint allemaal met goed luisteren.



‘Ik moet je wat vertellen, ik heb een probleem.’ ‘Oh, je hebt een probleem? Die heb ik zo vaak, problemen.’

OF: ‘Ik moet je wat vertellen, ik heb een probleem.’ ‘Ja, ik zie het aan je. Wat is er gebeurd?’

Het eerste scenario komt jammer genoeg vaak voor. Iemand wil wat vertellen en de ander neemt het gesprek direct over. In het tweede scenario is de ander wel aan het luisteren en vraagt deze zelfs door.

Luisteren

Luisteren, het lijkt zo simpel. Goed luisteren is actief en onbevooroordeeld luisteren. Bij actief luisteren laat je aan de verteller merken dat je luistert, door te knikken of ‘hmmm’ te zeggen. Je moedigt de verteller aan om door te gaan met zijn verhaal. Actief luisteren betekent ook dat je je concentreert op het verhaal van de ander. Probeer de gedachten over het boodschappenlijstje of de taken die je nog moet doen even niet toe te laten in je hoofd.

Geen mening

Onbevooroordeeld luisteren betekent dat je probeert open te staan voor de informatie van de ander, zonder daar direct een mening over te hebben. We hebben allemaal ons eigen wereldbeeld, visies en meningen over hoe zaken zouden moeten gaan. Dat kan in de weg staan bij het luisteren naar anderen.

Gesprek overnemen

Als jij de neiging hebt om, wanneer iemand iets vertelt, gelijk in te haken op dat onderwerp, bijvoorbeeld omdat jij of iemand die je kent die situatie ook aan de hand heeft gehad, de locatie goed kent of ook op die plaats geweest bent, neem je het gesprek over. Een heel menselijk verschijnsel, maar als je jezelf weet te beheersen en vraagt naar waar, hoe, wat en wie, zal je zien dat het een veel diepgaander gesprek wordt. Je stuitert niet op en neer tussen verschillende onderwerpen. Je gaat veel meer de diepte in en dat kan waardevolle informatie opleveren.

Samenvatten

Wanneer je vervolgens het gesprek kort samenvat, laat je de ander merken dat je hebt geluisterd. Het geeft de ander de kans om zaken meer te benadrukken en nog wat toe te voegen. Voor jezelf geeft het de mogelijkheid alles op een rijtje te zetten. Bovendien helpt het bij het stellen van vervolgvragen.

Verbinding

Door actief te luisteren, samen te vatten en door te vragen, krijg je niet alleen meer en betere informatie boven, ook geef je je klant het gevoel dat hij gehoord wordt. Dat zorgt voor verbinding en een goed gevoel.

Kijk hier het filmpje van Happix over dit onderwerp.