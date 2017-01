Het team van Beauty of Science, een groep wetenschappers, heeft een prachtig filmpje gemaakt om het einde van 2016 te vieren en het nieuwe jaar goed in te luiden. Met behulp van macro en microscopische beelden, gemaakt tijdens diverse experimenten, hebben ze onze vier seizoenen trachten uit te beelden. Te zien zijn onder meer beelden van experimenten met kleur en diverse chemische reacties.

Beauty of Science (BoS) is in 2016 opgericht en heeft een educatief doel. Het BoS team wordt geleid door Yan Liang, Ph.D. Hij is initiatiefnemer van Beautiful Chemistry, een project bedoeld om de ‘schoonheid van scheikunde’ bekend te maken bij het grote publiek. BoS publiceert elke week een nieuw filmpje.