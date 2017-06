Over het thema Blauwdruk

Anno 2017 bevinden zowel grafische- en ruimtelijke vormgeving als fotografie zich in een fascinerende transformatie. Deze disciplines zetten vraagtekens bij hun traditionele oorsprong en fotografen onderzoeken hoe grafische, maar ook ruimtelijke vormgeving hun kijk op de realiteit veranderd. Fotofestival Schiedam staat in deze editie er daarom bij stil dat fotografie niet meer als een realistische blauwdruk wordt ervaren. Dat belooft een diversiteit aan bijzondere foto exposities en presentaties die dit veelzijdige thema elk vanuit een actuele, unieke context belichten. Denk aan de expositie Mapping the Territory van kunstenaar Lisa Barnard (UK), die de complexiteit van moderne oorlogsvoering in beeld brengt. Of Digital Ethereal, van fotograaf en wetenschapper Luis Hernan (UK), die onzichtbare wifi- en datastromen weet vast te leggen in spectaculaire lichtmanifestaties. Ook fotografen Cristina de Middel (ES) en Lynne Brouwer (NL) presenteren werk op het festival.