Gevonden worden op internet, dat is voor iedere ondernemer belangrijk. Het liefst eindig je met je website zo hoog mogelijk in de zoekresultaten. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je voldoen aan een aantal regels, voorwaarden waar Google waarde aan hecht. Een voorbeeld is het gebruik van voldoende tekst. Een ander is het gebruik van H1 en H2 koppen. Pallieter Verhoeven, ontwikkelaar bij Happix, legt aan de hand van de website van fotograaf Sharon Willems uit hoe je je eigen website kunt verbeteren.

“De website van Sharon ziet er goed uit. Op de website staat aardig wat tekst, dus voor Google is het makkelijker om haar website vinden. Wanneer ik F12 indruk, zie ik in de codes dat Sharon gebruik maakt van H1 en H2 koppen, de roze en grijze tussenkopjes. Daardoor kan Google haar website makkelijker vinden. Er staan ook veel YouTube video’s op de website, wat het aantrekkelijk maakt voor de bezoeker.

Overzichtelijk

“Positief is het gebruikersgemak van de website van Sharon. Het menu is heel overzichtelijk. Een verbetering zou nog zijn dat wanneer mensen op het logo klikken, ze direct naar de homepagina gaan. Dat is op veel websites het geval en dit zijn mensen gewend. Wat beter zou kunnen is de snelheid van de website bij het laden van de verschillende pagina’s. Dat komt vanwege de grote afbeeldingen die op de website staan. Het vraagt vrij veel van het internet om deze snel binnen te halen. Wanneer ik de website door Google Pagespeed heen haal, is dit terug te zien. De foto’s zijn in verhouding vrij groot om te downloaden, dat brengt de snelheid van de website omlaag. Dit zorgt voor een lagere positie in de Google ranking.”

Caching

“Iets anders wat op deze website niet zo goed is, is caching. Wat is caching? Als een pagina een keer wordt geladen, onthoudt de server de afbeeldingen die erop staan voor de volgende keer dat je de pagina bezoekt. Google geeft bij de website van Sharon aan dat er geen datum is ingesteld tot wanneer de foto’s bewaard mogen worden. Bij caching geef je aan hoe lang jouw computer de website mag bewaren. Aan de hand van die datum weet de computer wanneer hij de pagina opnieuw moet downloaden. Bijvoorbeeld wanneer je website na drie dagen weer bezoekt. Wanneer de datum niet is ingesteld, wordt de inhoud van de pagina voor de bezoeker niet vernieuwd. Het is belangrijk om met regelmaat nieuwe content op je website te zetten en er voor te zorgen dat mensen deze nieuwe content ook binnenhalen.”

Facebook

Google hecht veel waarde gehecht aan het verbinden van je website met sociale media accounts, zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Facebook Developers, een tool van Facebook, geeft bij de website van Sharon een aantal waarschuwingen. Hij weet niet welke URL hij aan de website moet geven. Met deze tool van Facebook kun je een website laten scannen om te kijken wat er beter kan om de website aan een Facebookprofiel te koppelen. Als een pagina op Facebook gedeeld wordt, komt er vaak een afbeelding bij te staan. Bij de website van Sharon is deze afbeelding niet gedefinieerd. Deelt iemand een linkje naar jouw website op Facebook, dan komt daar misschien een afbeelding bij die je liever niet overal wil delen. In het geval van Happix hebben we er voor gezorgd dat Facebook standaard het logo pakt van Happix. Op deze manier weet de bezoeker altijd welke website hij aanklikt.”

URL

De URL van de website van Sharon begint met ‘https’. Dit betekent dat de verbinding tussen degene die jouw website bezoekt en de server waar je website staat, beveiligd is. Hier hecht Google veel waarde aan. Https kost maar een paar euro per jaar en het helpt echt in de vindbaarheid van je website. Nog een aandachtspunt wat betreft de URL: zorg ervoor dat je pagina’s logische namen hebben, bij voorkeur met termen waarop mensen zoeken naar fotografen. Wanner ik op het menu-item ‘portfolio’ klik staat in de browser: sharonwillems.nl/portfolio-fotografie. Fotografie is een goede term om te vermelden, want op dit woord wordt veel gezocht. De URL is heel belangrijk voor het vinden van je pagina.”

Kijk hier het filmpje van Happix.

Dit is het tweede filmpje waarin Pallieter een website bespreekt. Hier vind je dit eerste filmpje.