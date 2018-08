Noorderlicht | Huis van de Fotografie en Opera Spanga gaan vanaf 24 juli een interdisciplinaire samenwerking aan. In juli en augustus presenteert Opera Spanga op de bekende locatie in Weststellingwerf de opera ‘Aida’, Giuseppe Verdi’s meesterwerk uit 1871 over liefde en oorlog. Noorderlicht geeft in deze periode op het voorstellingsterrein een op zichzelf staande ruimtelijke installatie vorm, die tevens als een visuele pro- én epiloog bij de operavoorstelling fungeert. Aida, het tijdloze verhaal over macht en intriges, komt zo samen met twee verdiepende internationale beeldseries over oorlog en liefde in de wereld van nu.

Twee fotografen verbeelden de ingrijpende gevolgen van oorlog, met de imprint ervan op hun persoonlijke levens als uitgangspunt. Kei Ito is geboren in Japan, als tweede generatie van een overlevende van de atoombom. Zijn werk gaat in op de betekenis van de bom op Hiroshima, die de tweede wereldoorlog eindigde en met zijn afschrikwekkende effect toekomstige oorlogen had moeten afhouden. In de praktijk is oorlog helaas nog steeds aan de orde van de dag, zoals blijkt uit het werk van de Canadees Guillaume Simoneau, die verslag doet van zijn liefdesrelatie met een vrouw die er na de aanslagen van 9/11 voor koos om dienst te nemen in het Amerikaanse leger, waarna ze uitgezonden werd naar Irak.

De tentoonstelling is op voorstellingsdagen vanaf 17 uur te zien. Toegang gratis.

*

Opera Spanga – Aida

Noorderlicht | Huis van de Fotografie – Aida, een spiegel in foto’s

Spangahoekweg 47, Spanga, Weststellingwerf.

24, 26, 28 en 31 juli 2018

2, 4, 7, 9, 11 en 13 augustus 2018

*********************************************************************************************

DE NOORDERLICHT ZOMER

‘Aida, een spiegel in foto’s is onderdeel van de Noorderlicht Zomer, de gemeenschappelijke noemer voor alle bijzondere projecten die tussen 23 juni en 23 september plaatsvinden bij Noorderlicht of op locatie.

23 juni t/m 23 september, Museum Belvédère

IN VIVO | de natuur van natuur

14 juli t/m 2 september, Winkelcentrum Zaailand, Leeuwarden

IN VIVO | extended

21 juli t/m 16 september 2018, Noorderlicht | Huis van de Fotografie

Ruben Terlou – Dwars door China, een fotografische reis

20 augustus t/m november, Stationsgebied Leeuwarden

European Eyes on Japan

8 september t/m 4 november, Fries Museum, Leeuwarden

Simulacrum II

15 september, Tamale, Ghana (Afrika)

Society and change in northern Ghana

foto: Kei Ito, uit de serie ‘Afterimage Requiem’

Guillaume Simoneau – uit de serie

‘Love and War’ (2013)

foto: Kei Ito, uit de serie ‘Afterimage Requiem’

WWW.NOORDERLICHT.COM

WWW.OPERASPANGA.NL