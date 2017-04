TFP – een term die staat voor Time for Print betekent dat fotograaf en model een overeenkomst sluiten waarbij beide partijen profiteren, zonder dat er een geldelijke beloning aan te pas komt. In plaats van een geldelijke betaling voor elkaars diensten gaat de fotograaf ermee akkoord een aantal afdrukken van de beste foto’s te verstrekken aan het model. “TFP was vroeger een goede deal tussen fotograaf en model,” aldus Robert Govers, initiatiefnemer van Happix. “Maar tegenwoordig gooi je, als professioneel fotograaf, met een dergelijke overeenkomst je eigen glazen in.”

“TFP vertegenwoordigde in het verleden voor beide partijen waarde, “ aldus Govers. “Het model kreeg beelden voor haar portfolio, soms zelfs de visagiste. Als het model vervolgens bij het modellenbureau kwam, vroeg het bureau in het gunstigste geval wie deze foto’s had gemaakt. Op die manier leverde het voor de fotograaf opdrachten op.”

Waarde

“Tegenwoordig levert deze manier van kennismaken met het modellenbureau steeds minder op. Voor de fotograaf is het lastig om hieruit goed betaald werk te krijgen. Immers, iets wat je gratis of goedkoop krijgt, heeft weinig waarde. Er zijn nu zoveel fotografen dat het modellenbureau het voor het uitkiezen heeft. Wil je na de kennismaking omhoog naar realistische tarieven? Jammer dan, voor jou zijn er nog tien anderen, die graag je opdracht willen overnemen.”

“Werken voor niets werkt ook het misbruik van je foto’s in de hand. Dit heeft wederom te maken met waarde. Wanneer iets gratis is, nemen ze jou en je rechten als fotograaf minder serieus.”

Naamsbekendheid

Niet alleen bij de modellenfotografie speelt dit probleem. “Ook bij websites, bladen en blogs wordt geprobeerd om gratis fotografie te krijgen. Dit gebeurt onder het mom van ‘het vergroten van de naamsbekendheid’. Niet doen, het levert uiteindelijk geen of slecht betaald werk op.”

Tarief

“Veel fotografen worstelen met het kiezen voor het juiste tarief. Beginnende fotografen met weinig ervaring kiezen vaker voor lage prijzen. Om deze vervolgens na verloop van tijd te verhogen, omdat ze meer kennis en ervaring hebben opgedaan. Als je dat doet, loop je echter het risico een groot deel van je klantenkring kwijt te raken. Je klanten zijn namelijk ingesteld op je lage prijzen en die zijn niet zomaar bereid om meer te betalen. Dat is zonde, want dan kun je opnieuw beginnen. Het is beter om direct realistische, wat hogere prijzen te kiezen. Dan heb je wellicht minder klanten, maar de opbrengst per klant is wel hoger. Dat betekent dat je meer tijd over houdt voor de klant en voor je eigen ontwikkeling.”

Goed doel

“Wil je toch iets gratis doen, bijvoorbeeld om er van te leren of omdat je er een goed gevoel van krijgt? Kies dan bijvoorbeeld een goed doel uit, of kies iemand die je echt kan helpen. Ben je hobbyfotograaf en wil je graag een keer aan de slag met een model en visagiste op een mooie locatie? Prima, dan kan het geen kwaad. Gebruik het alleen niet als middel om opdrachten binnen te slepen. In dat geval mis je niet alleen omzet, je wordt ook niet serieus genomen door opdrachtgevers.” Meer informatie: www.happix.nl.