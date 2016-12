De Australische freelance fotograaf Warren Richardson heeft de World Press Photo 2015 gewonnen met een nachtfoto van Syrische vluchtelingen die door een hek klimmen tussen Servië en Hongarije nabij Horgos.

De foto is genomen op 28 August 2015. De mannen geven een baby door een prikkeldraad dat net tussen de grens was geplaatst. Zij wilden via Servië en Hongarije Duitsland bereiken. De foto is gemaakt met het schaarse licht van de maan. Richardson was vijf dagen bij de grens om er te fotograferen. Hij nam de bekroonde foto om halfdrie in de nacht, waarbij hij amper door de camera kon kijken door gebrek aan licht.

De nog beduusde en enigszins nerveuze Richardson tijdens de persconferentie: ”Ik was in Budapest en zag zoveel vluchtelingen op het station dat ik besloot om naar de grens te gaan om te fotograferen. Hier zie je twee mannen die een baby door het hek heen dragen. De ene man was met een vrouw en nog een kind van twee. Ze werden door een andere vluchteling geholpen. Door het schaarse licht kon ik nauwelijks iets zien. Ik nam de foto vanaf borsthoogte en zag pas toen ik thuiskwam op de computer wat er op de foto stond.” Richardson nam de winnende foto op in zwartwit, in zoverre men dat zo kan noemen met een digitale camera. “Ik heb mijn camera standaard op greyscale staan, althans in de preview, omdat ik altijd in zwartwit werk. Ik schiet in zwartwit omdat ik vooral de emotionele waarde van de foto wil verhogen. In mijn computer zie ik de het Raw-bestand dan naar kleur springen, maar ik zet het meteen weer om in zwartwit. Ik heb alleen maar de curve een beetje bijgetrokken om het contrast te verhogen. Ik was meteen verrast dat de foto goed gelukt was, want tijdens de opname kon ik dat niet zien. Ik had tijdens de opname ook nog niet gezien dat het een baby betrof, zo donker was het.” De bekroonde foto kon Richardson aan geen enkel blad slijten, waardoor hij nog tot aan het moment van de WPP nog nergens gepubliceerd is. Het tekent hiermee wel de positie van de fotojournalist ten opzichte van de media, die blijkbaar te weinig geïnteresseerd is om goede fotoseries te honoreren. Richardson zei desgevraagd: ”De media zouden meer hun best moeten doen om goede fotografen een kans te geven.”

Lars Boering, directeur van de WPP benadrukte dat er dit jaar de nieuwe ethische regels waren ingesteld, zodat het publiek kon vertrouwen op de integriteit van de winnende foto’s. “Het is ons doel om de fotojournalistiek naar het grote publiek te brengen. Zij moet de beelden kunnen vertrouwen. Wij hebben daarom de verantwoordelijkheid om alle beelden te controleren, opdat we eerlijke en juiste beelden naar buiten brengen.” Vorig jaar waren er winnende foto’s van de WPP die geënsceneerd bleken te zijn en bleken ook onderschriften niet accuraat te zijn vermeld. Sindsdien heeft de WPP hard gewerkt aan het opstellen van ethische regels om de betrouwbaarheid van de wedstijd en van de fotojournalistiek zelf te verhogen. Dit jaar bleken er veel minder gevallen van beeldmanipulatie te zijn geconstateerd. Boering: “Ik ben blij te kunnen constateren dat er een tendens blijkt te zijn naar een eerlijke niet gemanipuleerde vorm van fotojournalistiek.”

De jury heeft twee weken lang gewerkt aan de selectie van de winnende foto’s. In het totaal waren er bijna 83.000 foto’s ingestuurd van 5775 fotografen uit 128 verschillende landen. Deze grote aantallen laten zien dat de WPP met recht haar naam kan voeren. Nog nooit hebben zoveel fotografen uit zoveel verschillende landen meegedaan. De fotojournalistiek is niet meer zoals voorheen het voorrecht van de rijkere westerse landen. De voorzitter van de algemene jury, Francois Kohn, directeur van Agence France-Presse, benadrukte dat de jury met een open geest de jurering is ingestapt. “We keken naar de meest krachtige en esthetische foto, maar uiteraard ook naar de nieuwswaarde van het verhaal. Bij de eerste ronde vielen veel foto’s af en pas bij de tweede ronde gingen we de foto’s uitvoering analyseren op deze twee elementen. De vluchtelingencrisis was duidelijk het belangrijkste verhaal van 2015. En daarom begrepen we dat hieruit de winnende foto zou moeten komen. Ook waren er veel foto’s van de aanslagen in Parijs en uiteraard van de oorsprong van de ellende: de oorlog in Syrië zelf.”

Sinds vorig jaar worden er door de World Press Photo ook de lange termijn projecten beloond, zowel gemaakt door één fotograaf als door een groep mensen. De categorie van een groep werd niet gehonoreerd vanwege te weinig inzendingen. De eerste prijs van de lange termijn series werd gewonnen door de Amerikaanse fotografe Mary F. Calvert met haar serie over seksuele aanrandingen van vrouwelijke militairen in het Amerikaanse leger. De meeste gevallen van seksueel misbruik worden niet aangegeven uit angst voor represailles. De vrouwen hebben het dubbel zwaar omdat ze ook al last hebben van posttraumatische stoornissen.

Dat er ook relatief vernieuwende fotografie wordt gehonoreerd blijkt uit een aantal series, die op een vrije manier tragische gebeurtenissen in beeld brengen. De eerste prijs stories afdeling Mensen werd gewonnen door de in Engeland woonachtige Japanse fotograaf Kazuma Obara. Hij nam op met een analoge camera geladen met een oude film uit Oekraïne foto’s van een vrouw die het slachtoffer was de van Tsjernobyl ramp uit 1986. Zo heeft de Spaanse fotograaf Daniel Ochoa de Olza de derde prijs stories gewonnen met een serie van afbeeldingen die hij op straat aantrof van slachtoffers van de Parijse terreuraanval. De afbeeldingen zaten onder de regendruppels wat de tragiek versterkt.

Naast de sociale verhalen staan milieukwesties ook op de agenda. De eerste prijs Dagelijks Leven is gewonnen door de Canadees Kevin Frayer met een sterke plaat van een Chinese man die een bakfiets door de sneeuw heentrekt met op de achtergrond een fabriek die door kolencentrales van energie wordt voorzien. Hetzelfde onderwerp in China wordt verbeeld door een opname vanuit de lucht van de Chinese stad Tianjin, gemaakt door Zhang Lei.

De World Press Photo beoogt de fotojournalistiek te bevorderen in een tijd waarin het steeds belangrijker wordt een stem te zijn in de wereld. De jury, zo vertelde Francois Kohn, heeft voor een gebalanceerde afweging gekozen voor belangrijke wereldwijde thema’s en beeldend sterke foto’s. Het kan dan ook niet anders dan dat het grote verhaal van de Syrische burgeroorlog en alle gevolgen ervan in vele foto’s domineert. De fotoserie van de Syrische fotograaf Abd Doumany in Douma laten op een zeer directe en ‘grafische’ wijze het hart van de ellende zien. De eeuwige vraag blijft dan toch in hoeverre deze foto’s het beleid van de strijdende partijen ooit zou kunnen veranderen.