De boekhouding. Niet bepaald het favoriete tijdverdrijf van fotografen. Niet alleen fotografen, maar veel zzp-ers schuiven de boekhouding graag voor zich uit. Niet doen, vindt Robert Govers, initiatiefnemer van Happix. “Wanneer je echt wil ondernemen, heb je actueel inzicht nodig in je cijfers.”

“Vroeger als fotograaf deed ik de boekhouding in eerste instantie zelf,” aldus Govers. “Maar daarbij heb ik wel een aantal flinke fouten gemaakt. De kansen om belasting terug te vragen heb ik bijvoorbeeld laten schieten. Later heb ik een accountant ingeschakeld. Het is hem gelukt om nog tot vijf jaar daarvoor geld terug te vragen. Hij was daarmee zijn geld meer dan waard.”

Met het groeien van zijn bedrijf kiest Govers voor een groter accountantsbureau. Een prijzige oplossing, die hij terugdraait wanneer hij zijn organisatie anders inricht en deze daardoor kleiner wordt. “We zijn destijds overgestapt naar een systeem waarin data simpel moest worden ingeklopt. In plaats van hiervoor een dure accountant te betalen, heb ik dit door een relatief goedkope boekhoudster laten doen. Alleen voor het fiscale deel heb ik een accountant aangehouden.”

Hou het simpel

Daar is volgens Govers ook de winst te behalen. “Er zijn tegenwoordig genoeg softwareprogramma’s beschikbaar waarin je inkomsten, kosten en btw kunt bijhouden. Dat kan tegenwoordig zelfs in de cloud, zoals bij Twinfield, MonkeyMonk en Exact. Zo kun je overal even je boekhouding bijwerken. De tip is hier om het vooral simpel te houden. Dan kun je het zelf doen en hoef je niet iemand in te schakelen. Daarmee bespaar je kosten. Wat betreft belastingen is het anders. De btw, dat lukt je nog wel. Maar de gegevens van jouw inkomen en dat van je partner zo optimaliseren zodat je er fiscaal gezien zo voordelig mogelijk uitkomt, dat is lastiger. Dat kan geld opleveren voor de lange termijn.”

Waarom is inzicht in je cijfers zo belangrijk? “Alleen met een actueel inzicht van hoe je bedrijf erbij staat, kun je op tijd ingrijpen. Zijn er debiteuren waar je even een berichtje achteraan moet sturen? Heb je openstaande rekeningen bij crediteuren? Hoe zit het met de btw? Is het verantwoord om op dit moment investeringen te doen of is het geld van een grote opdracht nog niet binnen? Moet je extra gas geven om voldoende opdrachten binnen te halen? Inzicht in de financiën van je bedrijf helpt je de juiste keuzes te maken op het juiste moment,” besluit Govers.