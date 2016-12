Fotografe Yvette Wolterinck heeft verschillende landen bezocht waar de situatie voor kinderen soms ronduit slecht te noemen was. Telkens vindt ze, ondanks de omstandigheden, blije kinderen. Het roept bij haar de vraag op: ‘Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen van over de hele wereld in het ervaren van geluk?’ Ze onderzoekt het in haar project Eyescream for Happiness.

In dit project laat ze kinderen hun eigen geluk fotograferen. Doel is om kinderen te leren van hun eigen kracht uit te laten gaan. Haar doelgroep bestaat uit kinderen van 11 tot 13 jaar, net voordat ze naar de middelbare school gaan. “Ik vraag me weleens af hoe het zou zijn om kinderen vlak voordat ze naar de middelbare school gaan gelukslessen te geven op school. “

Laak

Haar eerste project vindt plaats in de Haagse wijk Laak, een achterstandswijk. “35 kinderen deden mee aan het project. Ze mochten een camera lenen (gesponsord door Canon) en kregen van mij de opdracht om in ieder geval 5 foto’s te maken van dingen waar ze gelukkig van worden. Ik legde uit dat ze bijvoorbeeld een foto konden maken van hun kat. Daarbij daagde ik ze uit om niet alleen standaardfoto’s te maken, maar ook beelden waarbij maar een deel van de kat te zien is, zodat er nog iets te raden over blijft.”

De resultaten overtreffen de verwachtingen van de fotografe. “Sommige kinderen leverden 5 foto’s aan, anderen wel 150. Ik heb van ieder kind 2 foto’s uitgekozen en de kinderen gevraagd iets te vertellen over de foto. Dat leverde heel verrassende resultaten op. Zoals een foto van twee beschuitjes met witte en donkere hagelslag met de boodschap: ‘Geluk is niet zwart-wit. Geluk is gekleurd en gevarieerd.”

Verbondenheid

Wolterinck maakt van alle deelnemende kinderen een portret. “Dat portret toont de verbondenheid van mij en die kinderen. Je kunt zoveel uit de ogen aflezen. Ik heb de kinderen daarom gevraagd om niet te lachen, omdat je door te lachen emoties kan verbergen.” Van de drie onderdelen: foto gemaakt door kind, portret en quote maakt ze een banner. Bovenaan in kleur de foto gemaakt door het kind, daaronder een quote en onderaan in zwart-wit het portret. “Zodat de aandacht naar de kleurenfoto van het kind gaat.”

Dankzij steun van verschillende partijen is een expositie mogelijk, niet alleen op scholen, maar ook in het Laaktheater. Hetzelfde project doet ze vervolgens in Ethiopië, met behulp van de stichting Start Up4kids. Daar krijgen 20 kinderen een camera mee. Ook dat levert bijzondere beelden op. Zoals een foto van de blauwe lucht met een wolk met daarbij de boodschap: Happiness is not about your surroundings, its all about your inner part. “Er zijn heel veel overeenkomsten, zo fotograferen ze beide familie en vrienden. Het ziet er alleen wat anders uit. Zoals de kat. In Nederland schoon en netjes, in Ethiopië smerig en smoezelig.”

Alexia

Ouders van kinderen die meedoen zijn trots. “Dat zag je ook bij de exposities. Ouders zijn soms heel verbaasd over waar kinderen mee komen.” Wolterinck is nog lang niet klaar met het project. “Ik ga binnenkort naar Guadeloupe en Peru. En ik zou graag nog een project doen met kinderen uit welgestelde families. Alexia zou ik ook graag laten meedoen. Ze is elf, dus past er qua leeftijd goed tussen. Dat zou een mooi begin zijn voor een boek. Zouden Willem-Alexander en Maxima weten waar Alexia gelukkig van wordt?”

Exposities, een boek: dit project leent zich er uitstekend voor. Voor Wolterinck is het een manier om iets terug te doen. “Ik verdien dermate met mijn mode- en bedrijfsfotografie dat ik dit ernaast kan doen. Ik evalueer regelmatig wat ik wil met mijn leven en de fotografie. Meer reizen is een van die dingen, dat verrijkt enorm.” Meer informatie is te vinden op de bijbehorende Facebookpagina.