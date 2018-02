WEDSTRIJD BEELDVERHAAL IN FOTOGRAFIE EN AUDIOVISUEEL BEELD DE STAD VERTELT VOOR AMATEURS EN PROFESSIONALS

De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018 is te zien in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle van 30 augustus tot 24 september 2018.

Het Academiehuis organiseert een foto- en videowedstrijd met als thema DE STAD VERTELT voor amateurs & professionals. Dit thema is geïnspireerd op de stad als woon- en leefomgeving vanuit de cultuurhistorie, maar ook gericht op de toekomst van de stad. Steden zijn in ontwikkeling en op zoek naar hun eigen profiel: hun culturele, economische en maatschappelijke identiteit. Iedere stad kent zijn eigen geschiedenis vanuit het verleden met zijn eigen kernwaarden. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie, duurzaamheid, sociale cohesie en economie & toerisme vraagt weer nieuwe innovaties van en visies op de stad.

Wij zijn op zoek naar fotografen en beeldmakers, die deze ontwikkelingen van de oude stad naar de toekomstgerichte stad in beeld willen brengen. Dat kan fotografisch zijn, maar ook audiovisueel. Storytelling in fotografie en beeld is ons motto. Z0 ontstaan verhalen over steden met als de thema De Stad Vertelt, Zwolle Vertelt, Groningen Vertelt, Amsterdam Vertelt, Breda Vertelt, maar ook Singapore Vertelt, Montreal Vertelt, Berlijn Vertelt…………………………

Masterclasses Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld

Er worden in maart – april – mei 2018 een aantal masterclasses georganiseerd voor amateurs en professionals met als thema De Stad Vertelt. Landelijke fotografen en beeldmakers nemen ons mee achter de schermen van de beeldverhalen in fotografie en beeld (zie info op de website).

HEB JE PASSIE VOOR STORYTELLING IN FOTOGRAFIE EN BEELD? DOE MEE!

Voor 1 juni 2018 kunnen amateurs en professionals een fotoserie van maximaal 7 foto’s of een audiovisueel beeldverhaal van maximaal 3 minuten inzenden via: We Transfer t.n.v. destadvertelt@acaemiehuis.nl. Alle informatie vindt u vanaf februari 2018 op onze website: www.worldpressphotozwolle/de-stad-vertelt-voor-amateurs-en-professionals/nl

De vakjury zal de beste (ongeveer 20 – 30) beeldverhalen selecteren. Die worden tentoongesteld in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle onder de titel De Stad Vertelt door amateurs en professionals van 30 augustus tot 24 september 2018. De ingezonden beeldverhalen laten zien hoe de fotograaf de stad waar hij passie voor heeft, in beeld weet te brengen. Wat betekent deze stad voor de fotograaf en beeldmaker?

Informatie over criteria en randvoorwaarden waar de foto aan moet voldoen: http://worldpressphotozwolle.nl. De vakjury zal de prijsuitreiking voor de 1e, 2e en 3e prijs en publieksprijs bekend maken op 23 september 2018 om 14.00 uur in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle.

De voorlopige vakjury bestaat uit:

Gertjan Aalders, docent Storytelling in fotografie Journalistiek Windesheim, voorzitter vakjury

Bert Janssen, fotograaf en docent FotoVakschool Apeldoorn en Amsterdam

Ignas van Schaick, producent van o.a. De Wilde Stad

Willem Alkema, Dwars Producties, documentairemaker, reportagemaker, beeldmaker.

Er zal een 1e, 2e en 3e prijs beschikbaar worden gesteld en een publieksprijs.

Project : De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018 Contactpersoon : Fieke van ’t Riet

Bereikbaar : fieke@academiehuis.nl/ 06 – 22218109

Informatie : www.worldpressphotozwolle.nl / World Press Photo Zwolle

Aanmeldingsformulier Masterclasses Naam organisatie of bedrijf Naam contactpersoon Aantal personen per groep Datum Tijdstip Adres Postcode en woonplaats Telefoon/gsm E-mail Aantal personen Masterclass 1: ‘Beeldspraak fotografie in visuele communicatie’ door Ton Hendriks, fotograaf en hoofdredacteur Pf, landelijk vakblad voor professionele fotografen. Datum: 17 maart 2018 van 09.30 – 12.00 uur Kosten: € 25,00 p.p per masterclass. Masterclass 2: Bezoek en rondleiding tentoonstelling Canon Zilveren Camera, Museum Hilversum met lunch Masterclass Storytelling in fotografie door Bert Janssen, docent FotoVakschool Apeldoorn/Amsterdam en Dutch Filmers Academy in Hilversum. Datum: 24 maart 2018 van 11.00 – 16.30 uur Kosten € 25,00 p.p voor de masterclass. Overige kosten(museumbezoek, lunch, reiskosten voor eigen rekening. Masterclass 3: Audiovisueel beeldverhaal maken met Willem Alkema, Dwars Producties, Zwolle. Locatie in Zwolle (volgt) Datum op 7 april 2018 in Zwolle van 09.30 – 12.00 uur. Kosten: € 25,00 p.p. voor de masterclass.

De procedure is als volgt:

Aanmelding via dit aanmeldingsformulier naar fieke@academiehuis.nl Bevestiging van aanmelding en inschrijving voor masterclasses. Overmaken van € 25,00 op bankrekeningnummer per masterclass naar NL 87 RABO 0303 8829 99 onder code 8410 t.n.v. Grote Kerk Zwolle met vermelding dd-md-jaartal masterclasses. Daarna ontvangt u een definitieve bevestiging voor het meedoen aan de masterclasses en kunt u zich melden op de dag dat u de masterclasses volgt. Indien er veel aanmeldingen binnen komen, dan werken wij met een wachtlijst. Hierover krijgt u dan van ons ook bericht. Koffie/thee/frisdrank wordt geregeld.