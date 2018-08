De Bengaalse fotograaf en activist Shahidul Alam is door een grote overmacht aan politiemannen in zijn woning in Bangladesh gearresteerd. Uit de hele wereld is een golf van protest gekomen. Er is een ook petitie opgezet om zijn onmiddellijke vrijlating te eisen.

Reden van zijn arrestatie was een interview die hij hield voor de Arabische zender Al Jazeera over de studentenprotesten in de hoofdstad Dakka tegen de onveiligheid van het verkeer. Aanleiding was een ongeluk waarbij een bus twee studenten had aangereden. De protesterende studenten werden door de politie met geweld in elkaar geslagen en zelfs gedood. Alam gaf in dit interview een bredere context van de protesten. Hij beschuldigde de regering van grootschalige corruptie. Hij gaf aan dat een groot aantal banen naar de zittende regeringspartiji ging. Ook gaf hij kritiek op het gewelddadige neerslaan van een vreedzaam protest. De arrestatie is een flagrante schending van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Uit de hele wereld is er protest gekomen tegen zijn arrestatie.

Alam werd aangeklaagd op grond van Section 57 van de Information Communications Technology Act van Bangladesh, een brede wet tegen elektronische communicatie die “het beeld van de staat” schaadt of beschadigt. De Human Rights Watch vindt dit een ‘draconische wet’ bedoeld om de media de mond te snoeren. De wet wordt ook vaak gebruikt om mensen die op Facebook kritieke geluiden laten horen te arresteren. Al Jazeera ziet in de arrestatie een afrekening van de elite met de mensenrechten.

Prins Constantijn heeft zijn steun uitgesproken voor Shahidul Alam. “Grote mensen als Shahidul Alam lijden omdat ze hun stem laten horen”, twitterde Constantijn. Constantijn reageerde in zijn functie als erevoorzitter van het Prins Claus Fonds. Het fonds heeft de aanhouding en daarop volgende mishandeling van Shahidul Aslam, jarenlang een partner van het Prins Claus Fonds, scherp veroordeeld. Ook werd zijn onmiddellijke vrijlating geëist.

Joumana El Zein Khoury, Directeur van het Prins Claus Fonds schreef een open brief. “Lieve vrienden, Onze voormalige partner, adviseur en vriend Shahidul Alam werd eerder deze week gearresteerd in Bangladesh en zit nog steeds in hechtenis. Shahidul heeft nooit teruggeschrokken van wat rechtvaardig. Zijn toewijding aan zijn gemeenschap, de jeugd in Bangladesh, de fotografie van de fotografie en de journalistieke principes is niet afgenomen, ondanks het grote risico voor hemzelf. Dit is niet de eerste keer dat hij in gevaar is, maar de ernst van de huidige situatie dwingt ons om hulp te vragen. Overweeg om te delen op sociale media, een petitie te ondertekenen of contact op te nemen met de Hoge Commissaris van Bangladesh en het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn er trots op dat we sinds 2002 samenwerken met Shahidul. Zijn kennis, inzichten en warmte hebben ons werk begeleid en blijven een inspiratie voor ons. Shahidul belichaamt waar wij als organisatie voor staan.’

World Press Photo steunt al Jaren het werk van Shahidul Alam. Achter de schermen werkt de WPP met andere organisaties om de vrijlating te eisen. “De autoriteiten van Bangladesh moeten Shahidul Alam onmiddellijk vrijlaten zonder aanklacht. De autoriteiten moeten er ook voor zorgen dat Alam en alle journalisten die onrust in Dhaka bedekken, kunnen werken zonder angst voor een aanval of arrestatie.”

Ook in buurland India barstte het protest los. In een gezamenlijke verklaring van dinsdag deden 438 Indiase fotografen, kunstenaars, filmmakers, curatoren en schrijvers een beroep op de autoriteiten van Bangladesh om de internationaal befaamde fotograaf Shahidul Alam vrij te laten, die in voorlopige hechtenis werd genomen. “We zijn diep bezorgd en geagiteerd door het nieuws van de willekeurige en onredelijke detentie van onze collega, vriend en mentor, de fotograaf en opvoeder Shahidul Alam, in Dhaka, Bangladesh, onder bepalingen van de draconische ICT-wet”, zeiden ze in de verklaring. “We eisen zijn onmiddellijke, onvoorwaardelijke en eervolle vrijlating uit detentie”’. De kunstenaars weerleggen de bewering dat Shahidul Alam een ​​misdaad heeft gepleegd door de uiterst redelijke en vreedzame protesten van schoolkinderen en jongeren in Dhaka te benadrukken tegen de dodelijke misstanden in de transportsector die hebben geleid tot onnodige sterfgevallen.

De Guardian schreef een redactioneel commentaar over de detentie van Shahidul Alam. “Groot-Brittannië en anderen moeten aandringen op een juiste hervorming van de wet, en er bij de autoriteiten op aandringen de heer Alam vrij te laten, de beschuldigingen te laten vallen en beschuldigingen van mishandeling in hechtenis grondig te onderzoeken; vrienden van de fotograaf zeiden dat hij niet alleen naar de rechtbank kon lopen en vertelde hen dat hij was mishandeld. Regeringen en internationale instanties hebben een speciale plicht om op deze zaak in te gaan. De bijdrage van de heer Alam aan fotografie was echt wereldwijd: hij richtte Drik op, de eerste fotobibliotheek van Bangladesh en zijn bureau Majority World, dat fotografen uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten promootte; hij heeft honderden fotografen opgeleid in Zuid-Azië; en is een gastprofessor aan de Universiteit van Sunderland. Het opladen van zo’n high-profile figuur is zeker bedoeld om een huiveringwekkend effect te hebben. De heer Alam verdedigen betekent het verdedigen van het recht van journalisten en burgers in het algemeen om zich uit te spreken in Bangladesh.”

Time schreef een kritisch stuk over het gebrek aan persvrijheid in Bangladesh. “Reporters Without Borders (RSF)noemden zondag een ‘donkere dag voor persvrijheid’ in Bangladesh en zeiden dat 23 journalisten, waaronder Alam, waren aangevallen toen ze verslag deden van de protesten die dag. RSF rangschikt Bangladesh 146 van de 180 landen in de index voor de persvrijheid van 2018. Toch hebben tientallen journalisten en burgerjournalisten verslag uitgebracht over het toenemende geweld in de straten van Dhaka, ondanks het gevaar.”

Er is door Change.org een internationale campagne tot zijn vrijlating op gezet. Op de website kun je een petitie tekenen voor de vrijlating van Shahidul. “Wij, collega’s, vrienden en supporters van Shahidul Alam, schrijven erop dat de Bengalese autoriteiten Shahidul onmiddellijk vrijgeven en de beschuldigingen van “provocerende opmerkingen” tegen hem laten varen. Alam is een gerespecteerde journalist, burger en fotograaf die tientallen jaren onvermoeibaar heeft gewerkt om anderen te verlichten door zijn journalistieke werk en mentorschap van studenten om waardevolle visuele perspectieven te bieden voor Zuidoost-Azië. Alam heeft een geweldige service geleverd aan Bangladesh, zijn burgers en de wereld. Het zou geen misdaad moeten zijn om een journalist te zijn. Het zou geen misdaad moeten zijn om je mening vreedzaam uit te spreken. Door de journalisten van je land tot zwijgen te brengen, zet je een gevaarlijke trend voort die het leven van duizenden bedreigt die alleen maar proberen de mensen van onze wereld te informeren en te dienen.”

KLIK HIER VOOR DE PETITIE

Zie ook #FreeShahidulAlam op Facebook.

Pf ondersteunt de petitie en eist onmiddellijke vrijlating van Shahidul Alam.